替中國收集紐約藏人情報 紐約市一藏族警察被捕
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市警察局一名出生於西藏的警官昂旺（Baimadajie Angwang）被指控擔任中國的非法代理人，刺探紐約當地藏人生活情況後向當地中國官員匯報，昂旺於週一（21日）遭到逮捕。
綜合外媒報導，33歲的昂旺出生於西藏，申請政治庇護後來到美國，並成為美國公民，在紐約市警察局皇后區擔任社區聯絡官，而昂旺同時也是美國陸軍後備役的士官。聯邦刑事指控書內容提到，昂旺自2018年起和中國駐紐約領事館至少兩名官員保持聯繫，其中一人隸屬於中共統戰部的中國西藏文化發展與保護協會，而昂旺被指控向中國官員匯報紐約大都會地區藏人活動，找到潛在情報來源並查出紐約大都會地區對中共的潛在威脅。
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指控書內容指出，紐約市警察局曾讓昂旺參加具有反中共色彩的《新唐人電視台》節目採訪，昂旺向中國官員匯報後，該官員警告他，如果他上了新唐人的節目，中國政府無法區別他本人是不是「法輪功」成員，於是昂旺後來沒有參加採訪。
除了警局執務，昂旺在美國陸軍還具有「機密」等級許可，但指控書表示，昂旺在填寫安全審查表格時，並沒有如實反映他和中國領事館的聯繫，也沒有匯報他曾和有解放軍背景的家人密切聯繫。據了解，昂旺的父親是解放軍退役軍人，也是共產黨黨員，而他的母親是共產黨員也是中國政府退休官員，昂旺的兄弟則是解放軍的後備軍人。
紐約警察局局長謝伊（Dermot Shea）指出，紐約市警局和聯邦調查局反間諜處密切合作調查此案，而昂旺背叛了美國、陸軍及紐約市警局。由於昂旺有潛逃的重大風險，檢察官要求法官下令將昂旺羈押，不得保釋，若昂旺被定罪，將面臨最高55年的有期徒刑。