替中國收集紐約藏人情報 紐約市一藏族警察被捕

紐約市警局一名西藏裔警察被指控替中國政府收集紐約藏人活動資訊，週一遭逮捕。（彭博）

2020/09/22 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市警察局一名出生於西藏的警官昂旺（Baimadajie Angwang）被指控擔任中國的非法代理人，刺探紐約當地藏人生活情況後向當地中國官員匯報，昂旺於週一（21日）遭到逮捕。

綜合外媒報導，33歲的昂旺出生於西藏，申請政治庇護後來到美國，並成為美國公民，在紐約市警察局皇后區擔任社區聯絡官，而昂旺同時也是美國陸軍後備役的士官。聯邦刑事指控書內容提到，昂旺自2018年起和中國駐紐約領事館至少兩名官員保持聯繫，其中一人隸屬於中共統戰部的中國西藏文化發展與保護協會，而昂旺被指控向中國官員匯報紐約大都會地區藏人活動，找到潛在情報來源並查出紐約大都會地區對中共的潛在威脅。

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指控書內容指出，紐約市警察局曾讓昂旺參加具有反中共色彩的《新唐人電視台》節目採訪，昂旺向中國官員匯報後，該官員警告他，如果他上了新唐人的節目，中國政府無法區別他本人是不是「法輪功」成員，於是昂旺後來沒有參加採訪。

除了警局執務，昂旺在美國陸軍還具有「機密」等級許可，但指控書表示，昂旺在填寫安全審查表格時，並沒有如實反映他和中國領事館的聯繫，也沒有匯報他曾和有解放軍背景的家人密切聯繫。據了解，昂旺的父親是解放軍退役軍人，也是共產黨黨員，而他的母親是共產黨員也是中國政府退休官員，昂旺的兄弟則是解放軍的後備軍人。

紐約警察局局長謝伊（Dermot Shea）指出，紐約市警局和聯邦調查局反間諜處密切合作調查此案，而昂旺背叛了美國、陸軍及紐約市警局。由於昂旺有潛逃的重大風險，檢察官要求法官下令將昂旺羈押，不得保釋，若昂旺被定罪，將面臨最高55年的有期徒刑。

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