中籍韓團成員發文慶「抗美援朝」 韓國民眾氣炸請願政府制裁

南韓網友在官方請願網站發起連署，要求政府制裁公開支持「抗美援朝」的中國籍韓團成員。（圖擷自「青瓦台請願」網站）

2020/10/28 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕南韓偶像天團「BTS防彈少年團」在7日因「促進美韓關係」獲得「符立德獎」（James A. Van Fleet Award），剛好今年是「韓戰70周年」，團員以此作為得獎感言，勿忘2國的犧牲者，讓中國粉絲氣炸。近期中國高調宣傳「抗美援朝」，多名中國籍韓團成員在微博上紀念抗戰英雄，引爆韓國網友怒火，痛斥這些人在韓國累積足夠知名度才有今天的成就，卻公開支持被扭曲的歷史，紛紛請願要求政府禁止他們到韓國活動。

綜合媒體報導，「BTS防彈少年團」月初因得獎感言，得罪中國愛國小粉絲，慘被砲轟「無視中國抗戰烈士的犧牲」，引發南韓民眾不滿，又因中國官方23日高調慶祝「抗美援朝勝利」，稱中國和北韓成功抵禦「美國帝國主義的擴張」，扭曲北韓侵略南韓事實，並將韓戰視為「中朝正義戰爭」，讓南韓人民氣炸。

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而同日，中國官方在微博上發起「紀念志願軍抗美援朝紀念作戰70周年」活動，韓團出身的偶像EXO成員張藝興、f（x）隊長宋茜、宇宙少女成員程瀟、還有已解散的I.O.I成員周潔瓊均轉發貼文「向英雄致敬」，讓南韓網友忍無可忍，痛罵這群人是在韓國出道累積人氣後才有如此成就，他們卻公開支持被扭曲的歷史，還視韓戰中侵略南韓的中國士兵為英雄，讓網友怒在青瓦台請願上發起連署，要政府「不要再讓這些中國成員繼續在韓國活動」，短短2天已有超過2萬人響應。

韓團EXO成員張藝興、f（x）隊長宋茜在微博上向「抗美援朝」英雄致敬。（圖擷自微博）

宇宙少女成員程瀟、還有已解散的I.O.I成員周潔瓊在微博上向「抗美援朝」英雄致敬。（圖擷自微博）

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