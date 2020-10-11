防彈少年團獲「符立德獎」 隊長感言震碎中國玻璃心

防彈少年團獲得符立德獎，發表得獎感言震碎中國網友玻璃心。（路透檔案照）

2020/10/12 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓偶像團體BTS防彈少年團歌曲風靡全球，上週三（7日）以「促進美韓關係」獲得「符立德獎」（James A. Van Fleet Award），今年正值韓戰70周年，團員以此作為得獎感言，不料一席話震碎中國網友玻璃心，要他們滾出中國。

綜合外媒報導，「符立德獎」是美國非營利組織「韓國學會」（The Korea Society）於1995年設立，用來紀念創辦人、韓戰時期的美國第八軍團司令符立德，將頒獎給促進美韓關係的團體或個人，今年的頒獎典禮在網路進行，防彈少年團因音樂成就影響全球歌迷，增進美韓關係成為得獎團體。

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防彈少年團隊長金南俊（RM）發表得獎感言，提及2020年是韓戰70周年，「我們將永遠記得這個我們2國一起經歷過，和大批男男女女犧牲的痛苦歷史。70年過去了，我們的世界比過去更加緊密，不少層面的界線轉為模糊」。雖然金南俊並未明確說明「2國」是哪兩個國家，不過已讓大量中國網友抓狂。

許多中國網友在微博痛批，金南俊言下之意是在感謝美軍，有損「抗美援朝」戰爭中死亡的人民志願軍，中國網友們怒轟「滾出中國」、「中國粉絲一年送那麼多錢給你們，你們轉頭上供給美國去了，中國粉絲是什麼？」、「想賺中國人的錢，就不許你們謝美國人，要謝我們」、「我呸，髒死了」；也有中國網友認為，南韓人富有強烈民族感，不可能因此事道歉。

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