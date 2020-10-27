北京戰狼外交踢鐵板！ 專家：攻擊BTS損害中國利益

南韓偶像團體防彈少年團（BTS）遭中國指責涉嫌「辱華」。（歐新社資料照）

2020/10/27 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕南韓偶像團體BTS防彈少年團，日前獲頒美國范符立特獎，表彰他們對促進韓美關係的貢獻，但獲獎感言卻意外震碎中國網友玻璃心，紛紛痛罵他們「辱華」，但最近中國的輿論有所緩和。專家認為，中國戰狼外交和民族主義情緒將進一步損害中國的國際形象，北京當局已經了解攻擊BTS的做法損害了中國的利益。

南韓偶像團體防彈少年團（BTS）日前獲頒美國范符立特獎時，隊長RM致詞時悼念韓戰的苦難靈魂，遭到中國網友指責BTS涉嫌「辱華」，他們認為中國才是這場戰爭的受害者，並表示國家面前無偶像。

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《美國之音》 報導，分析認為，BTS的言論能夠在中國社交媒體上迅速引發如此大的風波，是因為中國身陷與美國的貿易戰，以及國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反覆，中共希望藉助民族主義情緒轉移群眾視線。

美國智庫外交關係協會資深研究員史奈德（Scott Snyder）表示，中國最近面臨外交挑戰，南韓在大多數議題保持中立，北京不想因為此事將南韓逼向另外一方，中國當局已經意識到，攻擊BTS的做法損害了中國的利益。

南加州大學政治學與國際關係學教授和中國電影業專家駱思典（Stanley Rosen）指出，與中國相比，南韓沒有審查制度，沒有一個共產黨決定那些私營部門的人可以製作和發行什麼，而且BTS在國際上擁有廣泛影響力，使得他們不會因為忌憚中國社交媒體上的觀點而退縮。

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