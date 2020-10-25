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    侵略者說自衛？ 南韓外交部打臉：北韓先入侵是公認事實

    針對中共總書記習近平23日主張中國在韓戰中抵禦了帝國主義侵略擴張，南韓外交部昨天強調，北韓先南侵是爆發韓戰的原因，「這是國際社會公認的歷史事實」。圖為南韓舉行的韓戰盟軍陣亡將士紀念儀式。（歐新社）

    針對中共總書記習近平23日主張中國在韓戰中抵禦了帝國主義侵略擴張，南韓外交部昨天強調，北韓先南侵是爆發韓戰的原因，「這是國際社會公認的歷史事實」。圖為南韓舉行的韓戰盟軍陣亡將士紀念儀式。（歐新社）

    2020/10/25 22:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期試圖影響韓戰的話語權，中共總書記習近平23日在所謂「抗美援朝紀念大會」上，聲稱中國在韓戰中抵禦了帝國主義侵略擴張，還放狠話強調「中國人民是惹不得」，令參戰的韓美兩國傻眼，南韓外交部昨天（24日）也對此回覆，強調「北韓先南侵是爆發韓戰的原因，這是國際社會公認的歷史事實」。

    根據《韓聯社》 報導，南韓外交部除了強調「韓戰是北韓先入侵所造成」之外，也表示會密切關注相關動向，並正就南韓關切與中方進行必要溝通，採取相應措施；有分析認為，中國先做相關表態是意圖強調「戰爭的責任在於美方」，是中國向正在進行對抗的美國發出警告，另有觀點認為，中國有意藉此施壓，「要求南韓與美國保持距離」。

    除了南韓外交部駁斥中共相關的說法，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）昨天也在推特反批，中共宣稱戰爭是在70年前「爆發」，「事實是北韓在毛澤東的支持下，於1950年6月25日入侵了南韓。當自由國家進行反擊時，中共派出數十萬部隊跨過鴨綠江，造成了朝鮮半島毀滅性的破壞」。

    韓戰爆發於1950年6月25日，北韓軍隊在中蘇支持下跨越三八停戰線，向南入侵南韓，並一度攻到最南端的釜山，直到美國為首的聯合國軍（韓戰爆發後支援大韓民國政府的多國聯合部隊）在同年9月15日發動「仁川登陸戰」，成功切斷北韓軍補給線後，才將其趕回三八線以北，並逼近中朝邊境，對此中共當局在10月25日秘密派遣中國人民志願軍「抗美援朝」，重新將戰線推回三八停戰線，雙方日後在三八線僵持不下後，於1953年7月27日簽署《朝鮮停戰協定》，正式結束韓戰。

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