中共抗美援朝主旋律大片 「金剛川」遭網友嘲諷「太唬爛」

紀念抗美援朝70週年的主旋律大片「金剛川」，不僅被指抄襲「敦克爾克大行動」，還被網友譏諷情節太唬爛。（取自網路）

2020/10/26 06:19

〔國際新聞中心／綜合報導〕美中關係緊繃，對峙戰線遍佈貿易、金融、文教乃至軍事等各領域。中國政府23日高調紀念「抗美援朝」70週年之餘，更一反過去不太觸碰韓戰題材的禁忌，籌拍多部抗美援朝影視作品，包括23日上映的「主旋律」大片「金剛川」，卻遭影評和網友指為抄襲2017年好萊塢電影「敦克爾克大行動」（Dunkirk），而且是「低配版」。更有軍事迷指出，電影「唬爛」得太過份，並對比國共內戰的經驗，指出真正的「奇蹟」是美軍，而非中國軍隊。

「金剛川」描述1953年韓戰進入最後階段，中國人民志願軍在金城發動最後一場大型戰役。志願軍在物資匱乏、武力懸殊的情況下，奮勇抵禦美國軍機轟炸，以血肉之軀修補木橋，只為了在指定時間到達，向前線輸送兵力。中國媒體聲稱，該片至25日票房累積已逾3億人民幣（約13億台幣），許多觀眾大讚該片是「主旋律電影和商業戰爭大片的優質結合品」，片中刻畫的情誼令人動容。

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不過，有些中國網友並不買帳，例如「老周的深度軍事」部落格便刊文指出，「可是在影片最後，美軍飛行員驚歎『中國人民不可戰勝，橋樑的挺立是奇蹟』的時候，我就只能給這部片子打差評，不及格了！」「因為我最不喜歡的就是借外國人的嘴來肯定自己，吹捧自己。」

該文作者「李三萬」指出，「最讓我不能接受的是，美軍飛行員在飛機座艙中竟然戴著牛仔帽，有沒有一點物理常識，別說你開飛機，你騎摩托車戴個牛仔帽都會被氣流吹飛掉吧，你當專業敬業的美軍飛行員會這麼玩呢？人家低空轟炸精確攻擊可以達到炸掉到你做飯的鍋…片尾美軍飛行員說沒想到中國人民這麼偉大，創造了奇蹟（橋一直在），這顯然太做作了。」

李三萬說，「而在實際中是我們被美軍的行為驚呆了。長津湖戰役中我軍炸毀了長津湖水庫上的橋，而且前後炸了2次，連基座都徹底炸毀了，以對付國民黨軍的經驗來看，這橋肯定是被炸毀了，絕對沒問題了，可以高枕無憂；結果卻是美軍在24小時內就修好了橋，把我們這裡從上到下都驚呆了。美軍緊急製造了橋樑的預製件，從日本基地起飛的運輸機用巨型降落傘空投下來，然後由工兵迅速搭建成橋樑，使得陸戰一師順利撤至港口，最終逃脫了志願軍的包圍圈，這才是當年公認的奇蹟。」

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