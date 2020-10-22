阿Q？中共高調紀念抗美援朝勝利 法媒酸：習近平政權精神上解圍

中共國家主席習近平。（路透）

2020/10/22 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕中共宣傳機器大運轉，舖天蓋地的對紀念「抗美援朝70周年」「勝利」進行報導，中共領導人習近平除了本月19日率全體常委及國家副主席王岐山看展覽，強調這場戰爭的「勝利」，傳習近平本月23日還會有一場高規格有關抗美援朝的重要談話，而這一切動作看在外媒眼中，卻只是阿Q式的精神勝利法。

《法廣》報導，目前的中美關「日益敗壞」，中國重新放映50年代一系列「抗美援朝」的老片，習近平更一再強調「抗美援朝」的「正義性」、強調了這場戰爭的「勝利」，但整個敘事卻與真實的朝鮮戰爭相去甚遠。

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歷史上1950年的朝鮮戰爭或韓戰，根本不是中共所稱的抗擊美帝主義侵略的「正義戰爭」，而是北韓金日成在中蘇支持下破壞協議，侵過38度線，全面入侵南韓，促使聯合國譴責破壞和平，美國和聯合國宣佈參戰，最後，北朝退回38度線以北，並簽板門店和約，韓戰結束。

過程中，中國派數十萬大軍渡鴨綠江進入北韓助戰，中共總政治部確認，中國抗美援朝烈士達到197,653名，跟聯合國軍死亡57606人、失蹤及被俘6973人，其中，美軍陣亡36570人，數字相差懸殊，且中國還有未公布的被俘人數，從來的研究更顯示，「中國人民志願軍」被俘2萬多人，有6673人返回中國，而1.4萬多人選擇去了台灣。

法廣認為，習近平在講述「偉大的抗美援朝精神」，「必將激勵中國人民和中華民族克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人」，其實是借「抗美援朝」打氣，「為身陷困境的習近平政權精神上解圍」。

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