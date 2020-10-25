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    中國製「掠奪者」無人直升機 展示飛行突墜毀起火

    中國自主研發的「掠奪者」無人直升機在飛行展示中墜毀起火。（圖取自微博）

    中國自主研發的「掠奪者」無人直升機在飛行展示中墜毀起火。（圖取自微博）

    2020/10/26 01:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日舉辦「國際無人飛行器創新大賽」，1架號稱「自主研發」的無人直升機升空展示飛行性能，主持人都還沒介紹完，直升機卻突然俯衝墜毀，影片目前已經曝光。

    網傳影片顯示，中國航空工業集團有限公司與浙江省人民政府共同舉辦的「國際無人飛行器創新大賽」裡，1架由「杭州星際低空直升機開發有限公司」全自主研發的「掠奪者」無人直升機，號稱是中國無人機的「領航者」之一，機身長7.25公尺，高度2.3公尺，寬度1.5公尺，旋翼直徑達6公尺。

    主持人在飛行展示時介紹該無人直升機性能，指稱飛行高度最高可達3000公尺、續航總時間2小時、飛行距離可達200公里、最大荷重200公斤；直升機在主持人介紹時，不斷在鏡頭前左右飛行，不過話才說完，直升機卻突然機頭傾斜往地面俯衝墜毀，主持人嚇了一跳發出驚嘆聲，現場廣告看板也被旋翼毀損。

    根據中國《新浪浙江》報導，這起無人直升機墜毀起火意外發生在24日，官方研判應為人為操作不當才導致這起事故，未發生人員傷亡事件。網友們則認為「吹破牛皮了吧」、「飛行距離與高度都沒達到耶，就這樣掉下來了」、「表演了個墜毀起火？」、「覺得是產品質量（品質）不過關」。

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