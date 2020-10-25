為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    毛澤東之子吃炒飯被炸死？ 中國網紅廚師冥誕做炒飯遭出征

    中國網紅廚師王剛24日在網路上傳「揚州炒飯」的做法，意外引起大批愛國小粉紅出征，許多中國網民認為，王剛故意選在前中國領導人毛澤東（左）之子毛岸英（右）的冥誕，是影射其在韓戰期間「做炒飯」遭美軍炸死的傳言。（圖擷取自Twitter）

    中國網紅廚師王剛24日在網路上傳「揚州炒飯」的做法，意外引起大批愛國小粉紅出征，許多中國網民認為，王剛故意選在前中國領導人毛澤東（左）之子毛岸英（右）的冥誕，是影射其在韓戰期間「做炒飯」遭美軍炸死的傳言。（圖擷取自Twitter）

    2020/10/25 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅廚師王剛24日在網路上傳「揚州炒飯」的做法，意外引起大批愛國小粉紅出征，許多中國網民認為，王剛故意選在前中國領導人毛澤東之子毛岸英的冥誕，是影射其在韓戰期間「做炒飯」遭美軍炸死的傳言。

    綜合媒體報導，王剛24日在微博及YouTube上傳「揚州炒飯」的教學影片，詳細介紹炒飯的備料和烹飪方式，完全無涉政治與意識型態，由於10月24日是毛澤東兒子毛岸英的生日，王剛被中國愛國網民質疑是在諷刺毛岸英。

    外傳毛岸英在韓戰期間，拿著北韓政府贈送的雞蛋在司令部生火炒飯，因此被美軍發現炊煙，最後戰機投下凝固汽油彈擊中司令部作戰室，毛岸英未能逃出當場被炸身亡，享年28歲。

    王剛的影片在微博一出後，引來大批愛國網民罵翻，紛紛質疑他有「辱華」、「蹭流量」之嫌，並痛批其「污辱先烈」；王剛則在留言回應表示，他只是單純分享美食，並無他意，看到評論才了解到這個情況，希望大家把注意力和關注放在美食本身。

    王剛24日在微博及YouTube上傳「揚州炒飯」的教學影片，詳細介紹炒飯的備料和烹飪方式，完全無涉政治與意識型態；由於10月24日是毛澤東兒子毛岸英的生日，王剛被中國愛國網民質疑是在諷刺毛岸英。（圖擷取自微博）

    王剛24日在微博及YouTube上傳「揚州炒飯」的教學影片，詳細介紹炒飯的備料和烹飪方式，完全無涉政治與意識型態；由於10月24日是毛澤東兒子毛岸英的生日，王剛被中國愛國網民質疑是在諷刺毛岸英。（圖擷取自微博）

    王剛的影片在微博一出後，引來大批愛國網民罵翻，紛紛質疑他有「辱華」、「蹭流量」的嫌疑，痛批他「污辱先烈」。（圖擷取自微博）

    王剛的影片在微博一出後，引來大批愛國網民罵翻，紛紛質疑他有「辱華」、「蹭流量」的嫌疑，痛批他「污辱先烈」。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「高規格」紀念台灣光復節 中國藉機「反獨促統」
    2020/10/25 18:57

    「高規格」紀念台灣光復節 中國藉機「反獨促統」
    小粉紅怒批BTS「辱華」 王定宇：中國戰狼文化無理取鬧
    2020/10/16 23:02

    小粉紅怒批BTS「辱華」 王定宇：中國戰狼文化無理取鬧

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    功課太好被嫉妒！ 強國男慘遭眼紅室友「刪除升學志願」
    2020/10/14 23:18

    功課太好被嫉妒！ 強國男慘遭眼紅室友「刪除升學志願」
    央視跪了？ 今復播NBA 中國網友怒轟「無恥、不要臉」
    2020/10/10 19:53

    央視跪了？ 今復播NBA 中國網友怒轟「無恥、不要臉」

    大師跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量登場
    洗腦？習近平思想 中國37所大學列必修
    2020/10/07 15:53

    洗腦？習近平思想 中國37所大學列必修
    國際今日熱門
    葛來儀《外交家》撰文：美民調顯示協防台灣的支持度上升
    2020/10/25 06:12

    葛來儀《外交家》撰文：美民調顯示協防台灣的支持度上升

    川普完成投票 「我投給一個叫川普的傢伙」
    2020/10/25 06:16

    川普完成投票 「我投給一個叫川普的傢伙」

    英國武漢肺炎新增2萬3012人確診
    2020/10/25 01:21

    英國武漢肺炎新增2萬3012人確診

    阿富汗首都教育中心自殺炸彈攻擊 至少18死57傷
    2020/10/25 02:36

    阿富汗首都教育中心自殺炸彈攻擊 至少18死57傷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播