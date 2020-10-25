毛澤東之子吃炒飯被炸死？ 中國網紅廚師冥誕做炒飯遭出征

中國網紅廚師王剛24日在網路上傳「揚州炒飯」的做法，意外引起大批愛國小粉紅出征，許多中國網民認為，王剛故意選在前中國領導人毛澤東（左）之子毛岸英（右）的冥誕，是影射其在韓戰期間「做炒飯」遭美軍炸死的傳言。（圖擷取自Twitter）

2020/10/25 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅廚師王剛24日在網路上傳「揚州炒飯」的做法，意外引起大批愛國小粉紅出征，許多中國網民認為，王剛故意選在前中國領導人毛澤東之子毛岸英的冥誕，是影射其在韓戰期間「做炒飯」遭美軍炸死的傳言。

綜合媒體報導，王剛24日在微博及YouTube上傳「揚州炒飯」的教學影片，詳細介紹炒飯的備料和烹飪方式，完全無涉政治與意識型態，由於10月24日是毛澤東兒子毛岸英的生日，王剛被中國愛國網民質疑是在諷刺毛岸英。

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外傳毛岸英在韓戰期間，拿著北韓政府贈送的雞蛋在司令部生火炒飯，因此被美軍發現炊煙，最後戰機投下凝固汽油彈擊中司令部作戰室，毛岸英未能逃出當場被炸身亡，享年28歲。

王剛的影片在微博一出後，引來大批愛國網民罵翻，紛紛質疑他有「辱華」、「蹭流量」之嫌，並痛批其「污辱先烈」；王剛則在留言回應表示，他只是單純分享美食，並無他意，看到評論才了解到這個情況，希望大家把注意力和關注放在美食本身。

王剛24日在微博及YouTube上傳「揚州炒飯」的教學影片，詳細介紹炒飯的備料和烹飪方式，完全無涉政治與意識型態；由於10月24日是毛澤東兒子毛岸英的生日，王剛被中國愛國網民質疑是在諷刺毛岸英。（圖擷取自微博）

王剛的影片在微博一出後，引來大批愛國網民罵翻，紛紛質疑他有「辱華」、「蹭流量」的嫌疑，痛批他「污辱先烈」。（圖擷取自微博）

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