中共高調紀念韓戰70週年 民間普遍質疑「偉大勝利」

中共總書記習近平19日率領政治局常委及國家副主席王岐山等高層，參觀抗美援朝展覽。（截自央視畫面）

2020/10/21 05:58

〔國際新聞中心／綜合報導〕1950年10月25日是中國官方設定的「抗美援朝」（韓戰）紀念日，在美中關係持續緊張背景下，中共總書記習近平19日率領7名政治局常委及國家副主席王岐山等高層，參觀「抗美援朝」展覽，高調紀念韓戰爆發70週年。中央電視台也陸續推出總數20集的「抗美援朝，保家衛國」大型紀錄片，紀念這場與美國為期3年的鏖戰。

然而，外國媒體指出，中國民間普遍質疑，這場戰爭到底是誰獲勝？為什麼不承認韓戰是北韓領導人金正恩的祖父金日成發動的？中國人民志願軍戰俘那麼多，為什麼官方從來不敢正視？

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習近平聲稱，為了保衛和平、反抗侵略，中共和中國政府毅然做出抗美援朝、保家衛國的歷史性決策，中國人民志願軍「高舉正義旗幟」，和朝鮮人民及軍隊一起贏得勝利，「為世界和平和人類進步事業作出巨大貢獻」。法國國際廣播電台（RFI）報導，70年來，俄羅斯的韓戰資料已經解密，美國最新研究也已出爐，中國專家也出書揭露韓戰真相，但習近平仍沿襲中國早年的韓戰敘事，「抗美援朝」紀錄片更是煽情，但北京口中的這套韓戰論述，與歷史真相格格不入。

1950年6月25日淩晨，北韓人民軍發動突襲，4小時內突破南韓防線直趨漢城（首爾），韓戰爆發。金日成當時聲稱，南韓越過北緯38度線侵略北韓，北韓被迫反擊。中國韓戰專家沈志華在「朝鮮戰爭真相」一書中，分析大量俄國解密檔案後指出，一心想要「解放台灣」的毛澤東，是在史達林改變原定的維持38線現狀，避免與美國發生直接衝突，同意金日成發動戰爭後，被迫同意與北韓聯合行動，但史達林與金正日並未告知毛任何行動細節。

因此，韓戰不是「美帝」發動的，而是金日成精心策劃的侵略行動，中國在史達林指揮下出動百萬志願軍打人海戰爭，死傷無數。而史達林向中國提供槍砲、彈藥和飛機，後來更成為壓在中國人民身上的龐大債務。即使是北韓的歷史教科書，對於中國出兵相助，犧牲至少十餘萬人保住金日成政權的貢獻，也幾乎隻字未提，某些北韓民眾甚至不知道中國也參與停戰協定簽字。

中國始終宣稱贏得勝利，卻對本國軍人傷亡情況諱莫如深。中國官方最早的統計數據顯示，陣亡的中國軍人為14萬8977人，2010年發佈的資料又說有18萬人戰死。2014年10月29日，中國民政部、解放軍總政治部確認，抗美援朝烈士為19萬7653人，聯合國軍死亡5萬7606人，其中美軍陣亡3萬6570人。

至於戰俘及其去向，中國多年來更是不願公布。後來披露的數據及獨立研究顯示，中國人民志願軍被俘2萬多人，有6673人返回中國，1萬4000多人去了台灣。

中國中央電視台推出總數20集的「抗美援朝，保家衛國」大型紀錄片。（取自央視微博）

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