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華郵分析影片：川普遇襲前86秒民眾呼叫警官

美國前總統川普遭槍擊受傷。圖為槍手遭特勤人員擊斃。（圖擷自@AmericazOutlaw「X」平台）

美國前總統川普遭槍擊受傷。圖為槍手遭特勤人員擊斃。（圖擷自@AmericazOutlaw「X」平台）

2024/07/17 08:03

〔中央社〕共和黨總統參選人川普日前造勢遇刺受傷，暴露維安漏洞。美國媒體報導，一則現場影片顯示，槍擊前86秒就有民眾呼叫警官，指向趴在屋頂的槍手。影片證實先前多名民眾的說法。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，一則14日晚上發布在社群平台的影片顯示，槍擊案前有1名男子大喊「警官、警官」，其他人指向槍手所在的屋頂。一名女子說「他在屋頂上」，影片中也有一名穿黑色制服的警官。

華郵報導，經過比對，這則影片開始錄製後2分2秒，槍手開始開槍，而影片中可聽見民眾向警官示警的時間，大約是開槍前的86秒。

川普13日在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢演說，涉案槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）從距離講台不到400英尺（約122公尺）的屋頂連開數槍，川普僅右耳受到輕傷，1民眾中彈身亡，另有2人受重傷。

案發後有民眾向媒體指出，看到可疑男子後有先通報現場警官。這則影片證明民眾的說法，包括史密斯（Greg Smith）告訴英國廣播公司（BBC），他看到槍手帶步槍爬上屋頂，花2至3分鐘的時間跟警官說這件事。

華郵報導，槍手所在的那棟房屋不在特勤局（US Secret Service）的維安範圍內，要進入這個區域的民眾必須經過金屬探測器掃瞄。依慣例，外圍的維安工作由當地警官負責，但仍是特勤局整體維安規畫的一部分。

住在造勢現場附近民眾梅瑟（Ben Maser）對華郵說，這則影片錄製前約30秒，他第一次告訴警官，他看到屋頂上有可疑男子，之後他看到男子趴下來時，再度向警官示警，兩次警官「都沒有說什麼」。

巴特勒郡警長斯魯普（Michael T. Slupe）告訴華郵，槍擊案前有一名警官爬上屋頂查看狀況，由於他握住屋頂的邊緣，無法拿槍，當槍手將武器對準他時，他不得不放手跳下，因為他不想被殺死，之後槍手就朝造勢現場開火。

美國總統拜登（Joe Biden）日前表示，將以獨立調查釐清維安的問題。特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）透過聲明表示，正在與相關機構合作，了解當天的狀況，也預防再度發生，並且會配合調查。

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