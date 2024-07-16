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影片曝光！ 川普遇刺後首度公開露面 「右耳包紗布」現身共和黨全代會

川普遇襲後首度公開露面，「右耳包紗布」現身共和黨全代會。（美聯社）

川普遇襲後首度公開露面，「右耳包紗布」現身共和黨全代會。（美聯社）

2024/07/16 10:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）13日在賓州造勢遭到槍擊，右耳受傷濺血，川普遇襲後首度公開露面，「右耳包紗布」現身共和黨全代會，現場群眾群情激昂歡迎他的到來。

綜合外媒報導，共和黨全國代表大會，將於15日至18日在NBA密爾瓦基公鹿主場「第一服務廣場」（Fiserv Forum）舉行，估計會有5萬人次參加，共和黨將向選民說明大選政策。

川普現身於共和黨全國代表大會的影片也在社群平台X流出，當時背景音樂正在撥放歐文·柏林的《天佑美國》，人們站立對著川普鼓掌與歡呼，川普則不斷揮手並舉起拳頭對著支持者致意。

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