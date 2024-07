影片曝光！ 川普遇刺後首度公開露面 「右耳包紗布」現身共和黨全代會

2024/07/16 10:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統川普(Donald Trump)13日在賓州造勢遭到槍擊,右耳受傷濺血,川普遇襲後首度公開露面,「右耳包紗布」現身共和黨全代會,現場群眾群情激昂歡迎他的到來。

綜合外媒報導,共和黨全國代表大會,將於15日至18日在NBA密爾瓦基公鹿主場「第一服務廣場」(Fiserv Forum)舉行,估計會有5萬人次參加,共和黨將向選民說明大選政策。

川普現身於共和黨全國代表大會的影片也在社群平台X流出,當時背景音樂正在撥放歐文·柏林的《天佑美國》,人們站立對著川普鼓掌與歡呼,川普則不斷揮手並舉起拳頭對著支持者致意。

