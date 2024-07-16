川普遇刺後 盧秀燕宣布7/22出訪美西10天

川普遇刺後，盧秀燕宣佈7月22日出訪美西10天。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/16 10:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕美國正值總統大選，美國前總統川普13日在賓州造勢遇刺受傷，引起國際關注，台中市長盧秀燕今宣佈，預計7月22日到31日出訪美西10天；她強調，因美國正值大選且選情激烈，這次出訪行程儘量單純化，主要是訪問10個台中姊妹市及科技尖端企業，並向在美國打拚的台中企業打氣，慰問僑民。

盧秀燕上任5年半迄今僅出訪兩次，今日她指出，這次是她上任5年半首度因公務訪美，不過，美國正值總統大選，選情激烈，日前川普又在公開演講時遇刺受傷，盧秀燕此時出訪又引關注。

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盧秀燕說，預計7月22日到31日出訪美國，因美國是重要友邦，台中在美國有16個姊妹市及兩友好城市，這次出訪主要拜訪訪姊妹市，增加城市情誼，也探視台中在美國打拚的台商，包括繼光香香雞、85度C等；另美西也是全球尖端科技重鎮，她將參訪盼掌握全球科技尖端趨勢以利行銷台中，另也會關心回應僑民。

但因美國大選選情激烈，她說，這次出訪的行程會單純化，10天出訪扣除飛機往返約在美7、8天，共會拜訪10個城市，行程很趕，因此純在美西拜訪，不會另往美東。

關於川普遇刺受傷，被問此時訪問美西是否擔心安全疑慮，盧秀燕說，代表台中市向川普致意，祝他早日康復，她不擔心安全問題，因姊妹市都會負責維護安全問題。

至於詳細行程，盧秀燕說，她出訪是訪客，必須尊重訪問對象，有確定行程會公開。

她另說，這次市府出訪團隊規模很小，僅包括曾任外交官派駐美西的副市長黃國榮，這次行程主要由黃國榮規劃，另包括教育局長蔣偉民、新聞局長欒治誼、數位局長林谷隆、秘書處長謝佳蓁。

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