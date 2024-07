拜登陣營群起開火 批范斯恐將助長川普「極端MAGA」

2024/07/16 10:24

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國前總統川普於週一(15日)宣布2024年總統大選的競選搭檔為俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance)。對此,拜登陣營抨擊,范斯恐將助長川普的「極端MAGA(Make America Great Again,讓美國再次偉大)議程」。

川普在聲明中讚揚范斯是擔任美國副總統的最佳人選。他強調,范斯曾在陸戰隊服役,並以優異的成績畢業於俄亥俄州立大學和耶魯大學法學院,還讚揚了范斯的暢銷書《鄉下人的悲歌》(Hillbilly Elegy)以及在科技和金融領域的成功事業。

《福斯新聞》(Fox News)報導,然而,拜登總統在社交媒體X上發文表示,范斯「嘴上說要支持勞工階級,但實際上卻想為富人減稅」。拜登承諾,將阻止范斯和川普的計畫,並呼籲支持者捐款支持他的競選活動。

「拜登-賀錦麗2024」競選團隊主席狄倫(Jen O’Malley Dillon)發表聲明,嚴厲批評川普的選擇。她指出,范斯支持全美國禁止墮胎,批評對性侵和亂倫倖存者的例外條款,還抨擊《平價醫療法案》(Affordable Care Act),包括其對數百萬患有既有疾病者的保護措施;並且承認他不會在2020年認證自由公正的選舉結果。

狄倫認為,范斯將會像彭斯(Mike Pence)在1月6日國會暴動事件中未能阻止川普一樣,不惜一切代價去迎合川普及其極端的「讓美國再次偉大」(MAGA)議程,即使這意味著觸犯法律,也不管會對美國人民造成什麼樣的傷害。

據報導,兩度在川普彈劾案扮演要角,並涉嫌捏造證據構陷川普的民主黨加州聯邦眾議員史瓦維爾(Eric Swalwell)也在社交媒體上諷刺道:「有意思,從『他可能是美國的希特勒』到『他招人嗎?』」,暗指范斯曾將川普比作「美國的希特勒」。

民主黨全國委員會主席哈里森(Jaime Harrison)表示,川普選擇范斯使得這次選舉的利害關係變得更高。他認為,范斯代表著MAGA,擁有一個脫離現實的極端議程,並計劃幫助川普將其「2025計畫」強加於美國人民。哈里森強調,「川普-范斯」組合將會危及美國的民主、自由和未來。

Here’s the deal about J.D. Vance. He talks a big game about working people. But now, he and Trump want to raise taxes on middle-class families while pushing more tax cuts for the rich.



Well, I don’t intend to let them. And if you’re with me, pitch in: https://t.co/ALkc9uHFh9