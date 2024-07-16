拜登陣營群起開火 批范斯恐將助長川普「極端MAGA」

美國共和黨聯邦參議員范斯（見圖）成為川普競選搭檔，拜登陣營抨擊將助長川普「極端MAGA議程」。（美聯社）

2024/07/16 10:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普於週一（15日）宣布2024年總統大選的競選搭檔為俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）。對此，拜登陣營抨擊，范斯恐將助長川普的「極端MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）議程」。

川普在聲明中讚揚范斯是擔任美國副總統的最佳人選。他強調，范斯曾在陸戰隊服役，並以優異的成績畢業於俄亥俄州立大學和耶魯大學法學院，還讚揚了范斯的暢銷書《鄉下人的悲歌》（Hillbilly Elegy）以及在科技和金融領域的成功事業。

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拜登：范斯嘴上支持勞工 心裡想為富人減稅

《福斯新聞》（Fox News）報導，然而，拜登總統在社交媒體X上發文表示，范斯「嘴上說要支持勞工階級，但實際上卻想為富人減稅」。拜登承諾，將阻止范斯和川普的計畫，並呼籲支持者捐款支持他的競選活動。

「拜登-賀錦麗2024」競選團隊主席狄倫（Jen O’Malley Dillon）發表聲明，嚴厲批評川普的選擇。她指出，范斯支持全美國禁止墮胎，批評對性侵和亂倫倖存者的例外條款，還抨擊《平價醫療法案》（Affordable Care Act），包括其對數百萬患有既有疾病者的保護措施；並且承認他不會在2020年認證自由公正的選舉結果。

狄倫認為，范斯將會像彭斯（Mike Pence）在1月6日國會暴動事件中未能阻止川普一樣，不惜一切代價去迎合川普及其極端的「讓美國再次偉大」（MAGA）議程，即使這意味著觸犯法律，也不管會對美國人民造成什麼樣的傷害。

據報導，兩度在川普彈劾案扮演要角，並涉嫌捏造證據構陷川普的民主黨加州聯邦眾議員史瓦維爾（Eric Swalwell）也在社交媒體上諷刺道：「有意思，從『他可能是美國的希特勒』到『他招人嗎？』」，暗指范斯曾將川普比作「美國的希特勒」。

民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）表示，川普選擇范斯使得這次選舉的利害關係變得更高。他認為，范斯代表著MAGA，擁有一個脫離現實的極端議程，並計劃幫助川普將其「2025計畫」強加於美國人民。哈里森強調，「川普-范斯」組合將會危及美國的民主、自由和未來。

拜登Ｘ平台貼文：

Here’s the deal about J.D. Vance. He talks a big game about working people. But now, he and Trump want to raise taxes on middle-class families while pushing more tax cuts for the rich.



Well, I don’t intend to let them. And if you’re with me, pitch in: https://t.co/ALkc9uHFh9 — Joe Biden （@JoeBiden） July 15, 2024

民主黨加州聯邦眾議員史瓦維爾（左）狂批川普選擇范斯為競選搭檔。史瓦維爾曾被指與中國女艷諜方芳（右）關係非同尋常。（翻攝Christine Fang臉書）

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