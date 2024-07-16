首次受訪談川普槍擊案 美秘勤局長：責任由我承擔

美國前總統川普遭槍擊受傷，秘勤局長奇鐸受訪時強調責任由她來承擔。（歐新社）

2024/07/16 10:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日在賓州造勢時遭槍擊受傷，秘勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在案發後首次接受媒體專訪，她坦言在秘勤人員維安下還發生這種事情是不可接受的，並強調責任由她來承擔。

據《ABC》報導，奇鐸表示，當她得知川普遭到槍擊後，感到相當震驚和擔憂，身為秘勤局的負責人，她有責任調查出當中到底出了什麼問題，並確保類似的狀況不再發生。

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奇鐸說，槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）在犯案前就被發現，並被確定為潛在可疑人士，但這和他開槍射擊之間只間隔非常短的時間，維安人員要迅速做到「尋找、確認、擊斃」確實存在困難。

奇鐸指出，當天由秘勤局負責保護川普集會現場，外圍則由賓州當地警方協助，槍手所在建物是由地方警力負責，而且當槍手爬上屋頂時，有地方警員就在建物裡面。

奇鐸說，擊斃槍手是秘勤狙擊手自主且瞬間做出的決定，「如果他們認為有威脅就會這麼做」。在槍擊案發生後，秘勤局由於沒有預先阻止槍手因此飽受批評，有聲浪要求奇鐸下台，對此，奇鐸表示她沒有辭職的打算。

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