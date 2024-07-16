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襲擊川普槍手犯案前48小時行動解密！練射擊、買梯子和彈藥

美國賓州男子庫克斯朝川普開槍，調查人員回溯他在犯案前48小時的行動，發現他去靶場練射擊、去商店買梯子和彈藥。（法新社）

美國賓州男子庫克斯朝川普開槍，調查人員回溯他在犯案前48小時的行動，發現他去靶場練射擊、去商店買梯子和彈藥。（法新社）

2024/07/16 17:05

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks），13日在川普造勢會場外圍建物屋頂開槍，造成川普耳朵受傷、現場民眾1死2重傷，調查人員回溯他在犯案前48小時的行動，發現他去靶場練射擊、去商店買梯子和彈藥。

《CNN》報導，庫克斯12日前往克萊頓運動家俱樂部（Clairton Sportsmen’s Club）進行射擊練習，他和父親都是那裡的會員，當地步槍靶場可打200碼（約182公尺）左右，比他襲擊川普的距離還要遠一些。

13日，庫克斯前往五金連鎖店家得寶（The Home Depot），購買1個5英尺（約1.5公尺）高的梯子，再前往阿勒格尼武器與槍械店（Allegheny Arms and Gun Works）買了50發子彈。

隨後，庫克斯駕駛他的現代汽車Sonata，向北行駛約1個小時左右，抵達川普集會地點，並將車子停在會場外。調查人員認為，庫克斯接著就使用新買的梯子，爬上建物屋頂向川普開槍。

據了解，庫克斯車輛後車廂裝有簡易爆炸裝置，並隨身攜帶遙控引爆器，調查人員沒有說明威力有多大，僅透露他有可能計劃遠距引發爆炸，分散維安人員的注意力。

執法單位目前已解開庫克斯的手機和電腦、搜索住處、詢問庫克斯家屬和朋友，但仍然找不到任何犯案動機，例如明顯的政治或意識型態等等。

調查人員尚不清楚庫克斯是如何組裝爆炸裝置的，透過他的網路搜索紀錄來看，沒有任何跡象顯示他曾自學怎麼製造炸彈。據了解，庫克斯父母在案發後一直配合執法單位調查，但他們似乎不太了解庫克斯最近的生活狀況。

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