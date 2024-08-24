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首頁　>　社會

新北八旬老婦雨傘卡水溝蓋跌倒 慘遭後方垃圾車輾斃

2024/08/24 14:07

〔中央社〕新北環保局中和清潔隊呂姓男子，22日上午駕駛垃圾車行經中和區自強路時，與王姓女子發生擦撞交通事故，王女遭輾死亡。警方今天說，依過失致死罪嫌將呂男移送地檢署偵辦。

新北市中和警分局今天表示，22日上午8時許據報，中和區自強路一帶，發生汽車與行人交通事故，派遣交通分隊、秀山派出所線上巡邏警力到場查處。

警方說，經調查，80歲的王姓女子行走於標線型人行道時，與垃圾車發生擦撞，王女遭輾身亡。

警方初步研判，可能是王女手持雨傘當拐杖行走時，雨傘勾到水溝蓋，導致王女重心不穩摔倒在地。當時，垃圾車駕駛呂男右轉自強路時，疑未注意路況，導致車輪輾過王女頭部。

呂男在警方詢問時表示，案發時未感覺到碰撞。警方說，經現場酒精濃度測定，酒測值為0。交通分隊事故處理員警通知鑑識採證，並請呂男、王女家屬及目擊者到案說明後，依過失致死罪嫌移送呂男。

環保局今天以文字回應中央社記者詢問表示，案發時，人行通道行走的王女，不明原因朝車道方向倒地，適時其頭部與清潔隊垃圾車右後輪碰觸，雖緊急呼叫救護車，仍當場死亡。

環保局說，事發當天，駕駛已至派出所製作筆錄，並由清潔隊長及分隊長陪同死者家屬製作筆錄，完成相關勘驗。對此意外深表遺憾，除配合警方偵辦釐清事故原因，將盡全力協助家屬處理善後。

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