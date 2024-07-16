為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

川普遭槍擊最新資訊曝光！ 槍手所在建物早已部署警方狙擊小組

襲擊川普的槍手爬到建物屋頂，目前傳出建物2樓有部署當地警方的狙擊小組。（美聯社）

襲擊川普的槍手爬到建物屋頂，目前傳出建物2樓有部署當地警方的狙擊小組。（美聯社）

2024/07/16 13:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks），13日在川普造勢會場外圍建物屋頂上開槍，造成川普受傷流血、與會民眾1死2重傷，最新消息顯示庫克斯所攀爬的那棟建物裡，事先已部署當地警方的狙擊小組。

《CNN》報導，1名了解調查進度的消息人士透露，賓州巴特勒郡警方緊急事務單位（Emergency Services Unit）狙擊小組，部署在該棟建物的2樓，負責監控集會人群，而庫克斯當時是直接爬上屋頂。

據了解，庫克斯以AR-15半自動步槍開了數槍後，隨即遭集會現場所部署的秘勤局（Secret Service）狙擊手擊斃，這和巴特勒郡警方狙擊小組屬於不同部門。

另外，巴特勒郡警長斯盧普（Michael T. Slupe）曾表示，在庫克斯開槍前曾有1名警員爬到屋簷，被庫克斯瞄準後連忙下去尋找掩護。

上述狀況和秘勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）接受媒體專訪的說法吻合，奇鐸指稱當天由秘勤局負責保護川普集會現場，槍手所在建物等外圍地區是由地方警力負責，而且當槍手爬上屋頂時，有地方警員就在建物裡面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美秘勤局甩鍋？聲稱川普集會外圍建物由當地警方負責
2024/07/15 16:33

美秘勤局甩鍋？聲稱川普集會外圍建物由當地警方負責
襲擊川普槍手當天買50發子彈！ 若狙擊手沒迅速擊斃恐更嚴重
2024/07/16 12:47

襲擊川普槍手當天買50發子彈！ 若狙擊手沒迅速擊斃恐更嚴重

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
首次受訪談川普槍擊案 美秘勤局長：責任由我承擔
2024/07/16 10:47

首次受訪談川普槍擊案 美秘勤局長：責任由我承擔
影片曝光！ 川普遇刺後首度公開露面 「右耳包紗布」現身共和黨全代會
2024/07/16 10:57

影片曝光！ 川普遇刺後首度公開露面 「右耳包紗布」現身共和黨全代會
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播