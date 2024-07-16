川普遭槍擊最新資訊曝光！ 槍手所在建物早已部署警方狙擊小組

襲擊川普的槍手爬到建物屋頂，目前傳出建物2樓有部署當地警方的狙擊小組。（美聯社）

2024/07/16 13:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks），13日在川普造勢會場外圍建物屋頂上開槍，造成川普受傷流血、與會民眾1死2重傷，最新消息顯示庫克斯所攀爬的那棟建物裡，事先已部署當地警方的狙擊小組。

據《CNN》報導，1名了解調查進度的消息人士透露，賓州巴特勒郡警方緊急事務單位（Emergency Services Unit）狙擊小組，部署在該棟建物的2樓，負責監控集會人群，而庫克斯當時是直接爬上屋頂。

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據了解，庫克斯以AR-15半自動步槍開了數槍後，隨即遭集會現場所部署的秘勤局（Secret Service）狙擊手擊斃，這和巴特勒郡警方狙擊小組屬於不同部門。

另外，巴特勒郡警長斯盧普（Michael T. Slupe）曾表示，在庫克斯開槍前曾有1名警員爬到屋簷，被庫克斯瞄準後連忙下去尋找掩護。

上述狀況和秘勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）接受媒體專訪的說法吻合，奇鐸指稱當天由秘勤局負責保護川普集會現場，槍手所在建物等外圍地區是由地方警力負責，而且當槍手爬上屋頂時，有地方警員就在建物裡面。

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