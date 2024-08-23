孟加拉前總理流亡海外 臨時政府撤銷外交護照

孟加拉臨時政府今天撤銷流亡海外的前總理哈希納（Sheikh Hasina）外交護照。哈希納為躲避由學生領導的抗爭，本月初搭乘直升機逃往印度。（法新社資料照）

2024/08/23 16:00

〔中央社〕孟加拉臨時政府今天撤銷流亡海外的前總理哈希納（Sheikh Hasina）外交護照。哈希納為躲避由學生領導的抗爭，本月初搭乘直升機逃往印度。

法新社報導，哈希納證件被撤銷，可能使這位前專制總理陷入困境。與此同時，聯合國的團隊抵達孟加拉首都達卡（Dhaka），評估是否調查涉嫌侵犯人權情事。

請繼續往下閱讀...

這波延燒數週的抗議潮導致哈希納垮台，示威期間有超過450人死亡，多數命喪警方槍下。當時群眾衝進哈希納位於達卡的官邸，結束她長達15年的鐵腕統治。

孟加拉內政部在聲明中說：「前總理、她的顧問、前內閣成員以及被解散的國會所有成員…若他們被辭退或退休，他們和配偶的外交護照必須撤銷。」

此舉也讓印度在外交上陷入兩難。

哈希納逃往印度首都新德里（New Delhi）附近一處空軍基地，她曾是印度總理莫迪（Narendra Modi）的親密盟友。

印度接待哈希納的同時，莫迪也表示支持孟加拉看守政府的新領袖、諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）。

孟加拉有關當局表示，哈希納和其他前政府高層可申請一般護照，但相關文件須先獲批准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法