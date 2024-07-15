美共和黨大會維安範圍外可攜槍不可帶網球 當地議員批荒謬

美國前總統川普遭槍擊受傷後，將照常參加共和黨全國代表大會。圖為舉辦會場外的維安狀況。（彭博）

2024/07/15 15:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日在賓州遭槍擊受傷後，預計15日至18日仍照常參加共和黨全國代表大會，但舉辦地點威斯康辛州密爾瓦基「第一服務廣場（Fiserv Forum）」維安範圍外，禁止民眾攜帶網球、漆彈槍卻不禁真槍，讓當地議員直呼荒謬。

據《ABC》報導，威斯康辛州開放民眾公開攜帶槍械，其中包括突擊步槍，此次在「第一服務廣場」會場內雖然禁槍，但超出維安範圍就可攜槍，而且地方政府受到州法的限制，恐怕無法改變相關規定。

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如此一來，在「第一服務廣場」步行範圍內，民眾不能攜帶網球、漆彈槍等物品，卻能持有真槍。密爾瓦基市議員鮑曼（Robert Bauman）坦言這非常荒謬，屆時可能會有人肩上掛著1把AR-15步槍、腰上插著2把手槍，警察見到他時卻只能詢問「你身上有帶網球嗎？」

密爾瓦基警察局長諾曼（Jeffrey Norman），指稱除非有違反州法的狀況，否則當地警方必須尊重憲法第二修正案的權利讓民眾攜槍。另外，針對共和黨全國代表大會的維安狀況，秘勤局（Secret Service）暫無加強的打算。

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