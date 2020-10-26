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    「拜登是中國對美超限戰」 汪浩：換成台灣權貴家族就好懂

    美國民主黨總統參選人拜登（右）與其次子杭特（左）身陷「電郵門」，居台的中國作家汪浩今日指出，中國通過國家資本對拜登家族統戰，若把拜登的名字換成台灣某些權貴家族，就能感同身受、更容易理解。（歐新社資料照））

    美國民主黨總統參選人拜登（右）與其次子杭特（左）身陷「電郵門」，居台的中國作家汪浩今日指出，中國通過國家資本對拜登家族統戰，若把拜登的名字換成台灣某些權貴家族，就能感同身受、更容易理解。（歐新社資料照））

    2020/10/26 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）與其次子杭特拜登（Hunter Biden）「電郵門」越演越烈，相關消息卻持續被網路各大社交平台封殺，有不少網友反映近日被臉書警告違規；作家汪浩今（26）日指出，他前天在臉書的貼文遭臉書刪除、封鎖，因附件是「郭（文貴）傳媒」的中文翻譯調查，內容揭露中國透過國家資本統戰拜登家族，若把拜登的名字換成台灣某些權貴家族，台灣的讀者就能輕易感同身受、更容易理解。

    綜合媒體報導，旅居美國的中國反共富豪郭文貴旗下影音網站「GTV」25日公布多個疑似杭特拜登（Hunter Biden）的性愛影像，引起輿論譁然，但美國主流媒體至今絕口不提，有外媒指稱，Reddit、推特及臉書等美國社交平台已對相關內容全面封殺。

    汪浩今在臉書發文表示，他前天分享中國經濟和金融市場重要專家包定（Chris Balding）的部落格報告，被臉書說「違反成人性剝削」社群守則，他痛批：「我的文字中有提到『性』嗎？我轉貼的文章有提到『性』嗎？都沒有！！！」

    汪浩續稱，他猜測被臉書刪除、封鎖的原因是附上「郭傳媒」翻譯的中文版，「花了很長時間仔細讀了份調查報告的英文原文（中文翻譯稿可能不太精準）。雖然沒聽說過這家調查機構，但從行文來看，調查相當嚴謹，所引用幾乎都是公開資料」。

    汪浩說，包定的調查報告揭露中國如何通過國家資本對拜登家族統戰，而且這只是對美國「超限戰」的一個小環節；他並稱：「台灣讀者如果把文中拜登的名字換成台灣某些權貴家族的名字，可能讀起來感同身受，更容易理解了。中共不斷複制這套方法，戰無不勝！」

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