臉書封殺拜登醜聞貼文？ 產品經理發文「澄清」引網友質疑

美國民主黨總統參選人拜登與其次子杭特近日身陷「電郵門」醜聞，相關報導卻遭到臉書、推特等平台全面封殺，一位臉書產品經理今日發文「澄清」，卻進一步引起不少網友熱議與質疑。圖為臉書創辦人馬克·祖克柏。（路透資料照）

2020/10/26 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）與其次子杭特（Hunter Biden）近日身陷「電郵門」醜聞，引發各界輿論譁然，相關報導卻遭到臉書、推特等社交平台全面封殺；對此，一位臉書產品經理今（26）日發文「澄清」，卻進一步引起不少網友熱議與質疑。

一位自稱是臉書產品經理的林姓男子今在臉書發文，他表示，最近看到台灣臉友指臉書禁止分享、或是減低觸及關於拜登之子杭特（Hunter Biden）相關醜聞，都是完全不懂臉書如何運作的揣測，「身為臉書產品經理的我覺得有義務來幫衣食父母澄清」。

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林男指稱，在臉書公司內部，「維持中立以及給所有人都有發言的權利」是原則，創辦人馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）經常堅持「我們不能有立場」，代表當有爭議性新聞出現，不管挺川普（Donald Trump）還是挺拜登，都會以演算法、非人為的方式適當減少觸及率，以防止未被證實的假新聞快速傳播影響選情；當有洩漏個人隱私的內容出現，臉書都會以違反社群規範的理由移除。

林男痛批，在分享臉書泛紅之前，請先想想自己是不是在幫忙造謠，還是搞不清楚狀況，「像是那種在Line上看到什麼鬼東西都當真分享的『長輩』一樣」；他並稱，「公司裡很多同事沒日沒夜的確保選舉公正不被操作，我幫這些人說點話，教育一下大家」。

針對林男的貼文一出，有許多網友擷圖轉發討論，許多人表示，「他媽的他在工三小，罵川普就沒事，罵拜登就鎖帳號，這樣還叫做沒有言論審查？」、「杭特的影片造謠？」、「翻譯：我就言論審查（但我還是要假掰一下）」、「他這篇拉出仇恨值MAX，而且是『教育』使用者服從就好，真是老闆想進中國，連態度都很習近平」。

林男「來大眾教育時間一下」的貼文目前疑似已經刪除，或僅限朋友限定觀看。

一位自稱是臉書產品經理的林姓男子今在臉書發文指稱，有爭議性新聞出現，不管挺川普還是挺拜登，都會以演算法、非人為的方式適當減少觸及率。貼文目前疑似已經刪除，或僅限朋友限定觀看。（圖擷取自Facebook）

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