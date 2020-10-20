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    印度傳有意與台灣啟動貿易談判 中國急喊：堅決反對

    中國外交部發言人趙立堅（見圖）老調重彈回應，堅決反對任何邦交國與台灣發生任何形式的官方往來、簽署任何官方性質的協議。（路透）

    中國外交部發言人趙立堅（見圖）老調重彈回應，堅決反對任何邦交國與台灣發生任何形式的官方往來、簽署任何官方性質的協議。（路透）

    2020/10/20 23:14

    〔即時新聞／綜合報導〕《彭博》今引述匿名印度政府高層官員消息報導，隨著印中關係惡化，在印度政府內部，越來越多的人支持正式啟動印度與台灣之間的貿易協議談判。對此，中國外交部發言人趙立堅20日老調重彈回應，堅決反對任何邦交國與台灣發生任何形式的官方往來、簽署任何官方性質的協議。

    趙立堅20日下午主持例行記者會，有記者就傳聞印度或計劃與台灣簽署經貿協議一事提問。對此，趙立堅宣稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是包括印度在內的國際社會普遍共識，也是中國同任何國家發展關係的政治基礎。

    趙立堅說，中方堅決反對任何建交國與台灣發生任何形式的官方往來，堅決反對簽署任何官方性質的協議。「印方應切實恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題。」

    《彭博》報導，1名不願具名的印度政府高層官員表示，多年以來，台灣一直尋求與印度進行貿易談判，但印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府一直有顧慮，認為印度若與台灣達成任何協議，並在世界貿易組織（WTO）登記，印度與中國之間勢必將有爭端。

    不過這名印度官員透露，過去幾個月以來，有意推動台印貿易談判的印度政府鷹派人士開始佔上風，認為與台灣達成貿易協議，將有助印度尋求在科技和電子領域加大投資的目標，但印度政府何時要針對是否要啟動談判做出最終決定，目前尚不明朗。

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