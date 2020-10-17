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    玻璃心碎！ 淘寶店客服回「台灣是獨立國家」 小粉紅氣炸

    中國網友近日在微博爆料，一家販售嬰兒食品的店家「Rivsea禾泱泱」在淘寶上回覆顧客「台灣是獨立的國家」，引發中國小粉紅不滿，揚言發起抵制並出征。（圖擷取自微博）

    中國網友近日在微博爆料，一家販售嬰兒食品的店家「Rivsea禾泱泱」在淘寶上回覆顧客「台灣是獨立的國家」，引發中國小粉紅不滿，揚言發起抵制並出征。（圖擷取自微博）

    2020/10/17 18:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國小粉紅又玻璃心碎了！中國網友近日在微博爆料，一家販售嬰兒食品的店家「Rivsea禾泱泱」在淘寶上回覆顧客「台灣是獨立的國家」，引發中國小粉紅怒火，揚言發起抵制並出征，事後店家急發聲明表示，已將該名客服人員開除，並強調「始終堅持中國台灣是中國不可分割的一部份」。

    據中國官媒《觀察者網》報導，近日有中國網友在「Rivsea禾泱泱」的淘寶網店購物時，向客服詢問「台灣是中國的嗎」，客服回「不是啊親」，該網友再提問「台灣是哪裡的」，客服回應「親，台灣是獨立的國家啊。」並表示台灣現在本來就是獨立的，當然不能加「中國台灣」。

    該網友氣得將對話過程截圖PO到微博爆料，讓許多中國網友氣炸，揚言「氣死人了！我兒子的很多零食都買他們家的，以後再也不滿！」「之前有人推薦，說他們家的零食不添加糖、鹽，我買了好多，以後不買了」、「我家孩子的肉鬆、米餅、溶豆都是他們家的，看來得換品牌了！」

    眼看網路上怒火越演越烈，「Rivsea禾泱泱」急忙在官方微博發出兩份道歉聲明，第一份為客服代營運商所發，表示對於日前客服「云云」的嚴重錯誤回覆事件，他們非常震驚，無法容忍接受，「此事件為云云個人過失行為，我們在當天立即辭退了該員工，我們始終堅持一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部份」。

    另外一份道歉聲明為「Rivsea禾泱泱」所屬「上海涓海貿易公司」所發出，內容提到，對於代營運客服嚴重錯誤的回覆，他們非常痛心與氣憤，第一時間就要求辭退該名員工，也因為該條錯誤回覆產生的不良影響向大家表達深切歉意。

    「Rivsea禾泱泱」急忙在官方微博發出兩份道歉聲明，第一份為客服代營運商所發，表示對於日前客服「云云」的嚴重錯誤回覆事件，他們非常震驚，無法容忍接受。（圖擷取自微博）

    「Rivsea禾泱泱」急忙在官方微博發出兩份道歉聲明，第一份為客服代營運商所發，表示對於日前客服「云云」的嚴重錯誤回覆事件，他們非常震驚，無法容忍接受。（圖擷取自微博）

    「Rivsea禾泱泱」所屬「上海涓海貿易公司」也發出聲明，內容提到，對於代營運客服嚴重錯誤的回覆，他們非常痛心與氣憤，第一時間就要求辭退該名員工，也因為該條錯誤回覆產生的不良影響向大家表達深切歉意。（圖擷取自微博）

    「Rivsea禾泱泱」所屬「上海涓海貿易公司」也發出聲明，內容提到，對於代營運客服嚴重錯誤的回覆，他們非常痛心與氣憤，第一時間就要求辭退該名員工，也因為該條錯誤回覆產生的不良影響向大家表達深切歉意。（圖擷取自微博）

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