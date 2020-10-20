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    解放軍闖中印邊界被捕 中國外交部堅稱「找犛牛迷路」

    中國外交部發言人趙立堅（右）今（20日）也再次喊話，希望印方信守承諾，趕緊把幫助尋找犛牛而迷路的士兵移交給中方。（氂牛示意圖為法新社資料照，趙立堅照為路透資料照；本報合成）

    中國外交部發言人趙立堅（右）今（20日）也再次喊話，希望印方信守承諾，趕緊把幫助尋找犛牛而迷路的士兵移交給中方。（氂牛示意圖為法新社資料照，趙立堅照為路透資料照；本報合成）

    2020/10/20 19:53

    〔即時新聞／綜合報導〕印度媒體19日指出，一名中國解放軍士兵在拉達克地區（Ladakh）越界被逮捕，解放軍則稱，該士兵幫助民眾尋找氂牛而迷路走失，希望印方信守承諾，盡快移交該名士兵。對此，中國外交部發言人趙立堅今（20日）也再次喊話，希望印方信守承諾，趕緊把幫助尋找犛牛而迷路的士兵移交給中方。

    印媒報導，這名解放軍士兵19日上午越過了實際控制線，在印度拉達克（Ladakh）東部的狄姆喬科（Demchok）被當地的印度守軍逮捕，中國官媒《環球時報》先指該名士兵很可能是「迷路」誤闖；解放軍也回應，該名士兵幫助民眾尋找氂牛而迷路走失，希望印方信守承諾，盡快移交該名士兵。

    對此，趙立堅今下午再次描述事發情況，「10月18日晚，中國一名應牧民請求幫助尋找犛牛的士兵迷路走失，事發後，中國邊防部隊第一時間主動向印方通報情況，並希望印方協助搜救救援；印方答應予以支持，並承諾找到中方人員後及時交還中方，最近印方向中方通報，找到中方一名走失人員，將對其進行醫學檢查後移交中方。」

    趙立堅強調，中方希望印方信守承諾，抓緊時間向中方移交走失人員，與中方一道共同促進第7輪軍長級會談共識的落實，共同維護邊境地區的和平與安寧。

    印媒今日印度（India Today）昨報導，這名解放軍士兵是修理兵器的裝甲兵，事發時攜帶著軍方和民間的文件；印方也正調查他是否在執行間諜任務。

    1名解放軍士兵在印度拉達克地區越界被逮捕，解放軍19日回應稱，該名士兵幫助民眾尋找氂牛而迷路走失，希望印方信守承諾，盡快移交該名士兵。（本報合成）

    1名解放軍士兵在印度拉達克地區越界被逮捕，解放軍19日回應稱，該名士兵幫助民眾尋找氂牛而迷路走失，希望印方信守承諾，盡快移交該名士兵。（本報合成）

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