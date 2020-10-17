武漢肺炎》美國防部新研究 飛機通風系統不會傳播病毒

圖為衛生人員在飛機內部實施消毒。（路透）

2020/10/17 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，民眾將搭機出國視為畏途，不過，美國國防部最新發布的研究結果卻顯示，現代飛機上的通風系統可有效過濾空氣，並清除可能殘留病毒的微粒，人們無需擔憂循環空氣系統在機上傳播病毒的情況。

根據《CNN》報導，美國防部轄下運輸司令部（USTRANSCOM）、國防高等研究計劃署（DARPA）及空軍機動司令部（AMC）合作進行的研究中，科學家在波音777及767客機上裝設傳感器，並安排一名戴著口罩的假人模擬在機艙咳嗽會發生的後續狀況。

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研究團隊使用螢光氣溶膠模擬真人咳嗽後噴出的微粒，經後續追蹤後發現，這些含有病毒的微粒迅速被吸入通風系統，不太有機會汙染附近表面，或被鄰近其他人員經呼吸而吸入體內。

而在通風系統中，含有病毒的微粒將被過濾清除，不會在循環過程中再次被排放至客艙內。

值得注意地是，這項研究尚未經過同行審查，屬於「印前」（preprint）報告，此外，研究並未涉及通風系統外的其他感染途徑，如與感染者近距離直接接觸，同時未考量在廁所等狹窄空間接觸病毒的機會。

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