武漢肺炎》希臘飛威爾斯航班7人確診 當局急聯繫機上193人隔離

途易航空從希臘飛往威爾斯的班機目前至少已有7人被確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），威爾斯當局急忙與搭機的193人聯繫，要求他們進行自主隔離。（美聯社）

2020-08-31 13:53:52

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲第5大航空集團途易航空一架班機，8月25日從希臘島嶼札金索斯飛往威爾斯王國首都卡地夫，目前至少已有7人被確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），威爾斯當局急忙與搭機的193人聯繫，要求他們進行自主隔離。

據《BBC》報導，威爾斯公共衛生部門（Public Health Wales，PHW）表示，途易航空6215號班機當天航程約3個半小時，機上一共有187名乘客和6名機組人員，當局呼籲這些民眾若有人出現相關症狀，應立即接受武漢肺炎篩檢。

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卡地夫居民惠特菲爾德（Stephanie Whitfield）和丈夫一起搭機，她痛斥這場飛行完全是一場災難，坐在她旁邊的人把口罩戴在脖子上，空服人員竟然沒糾正，還因為對方認識其中一名機組人員，就免費請那名男子喝一杯。

惠特菲爾德批評，機上充滿著自私的「武漢肺炎白癡」和一群無能的空服員，許多乘客都摘下口罩在走道上來來去去和朋友交談，班機降落後許多人都立刻摘下了口罩。

惠特菲爾德說，在威爾斯當局希望搭機人士自主隔離前，她和丈夫早就決定要隔離14天了，目前2人出現一些咳嗽、喉嚨痛、頭痛的症狀，為了保險起見檢體已被送去檢查，希望只是感冒而已。

途易航空對此表示，所有乘客在飛行過程中都遵守武漢肺炎相關協議，其中包含戴口罩，而且機上配有最新型的醫院標準過濾系統，每次飛行後都會進行全面清潔，每24小時至少完成一次消毒。

途易航空強調，乘客和機組人員的安全和福祉，是公司的首要任務，公司完全遵守歐洲航空安全局的指導方針。

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