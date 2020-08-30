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    武漢肺炎》全球超過2505萬例確診 逾84萬人不治

    法新社彙整官方數據顯示，截至台灣30日晚間7時，全球至少84萬3149人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少2505萬5620人染疫。圖為巴西加護病房的醫護人員。（法新社）

    法新社彙整官方數據顯示，截至台灣30日晚間7時，全球至少84萬3149人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少2505萬5620人染疫。圖為巴西加護病房的醫護人員。（法新社）

    2020-08-30 21:58:58

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間30日11時（台灣30日晚間7時），全球至少84萬3149人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少2505萬5620人染疫。

    疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少1617萬8500人被認為已康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

    全球29日通報新增5488人病歿、26萬9020起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1014死）、印度（948死）、巴西（758死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計18萬2785人病故、596萬1884例確診，至少214萬614人已康復。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（12萬262人喪生、384萬6153人染疫）、墨西哥（6萬3819人喪生、59萬1712人染疫）、印度（6萬3498人喪生、354萬2733人染疫）及英國（4萬1498人喪生、33萬2752人染疫）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有87人染疫喪命；其次依序為比利時（85人）、西班牙（62人）、英國（61人）及義大利（59人）。

    從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計27萬3913死、722萬3526例確診；歐洲累計21萬5150死、392萬1781例確診；美國和加拿大累計19萬1935死、608萬9553例確診。

    亞洲累計9萬6020死、507萬1366例確診；中東地區累計3萬6062死、148萬1355例確診；非洲累計2萬9417死、123萬9106例確診；大洋洲累計652死、2萬8938例確診。

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