期待已久！超酷子彈型載客飛機終於現身

奧托航空（Otto Aviation）的子彈型飛機終於現身，這是一款6人座載客私人飛機，油耗比一般的噴射飛機降低8倍，航程更是同款大小飛機的2倍。（圖擷自Otto Aviation網站）

2020-08-29 13:46:29

〔即時新聞／綜合報導〕2017年4月，美國南加州物流機場被人目睹到一架神秘的子彈型飛機，其不尋常的機身設計引發不少猜測，如今製造商奧托航空（Otto Aviation）終於讓它現身了！原來這是一款6人座載客私人飛機，油耗比一般的噴射飛機降低8倍，航程更是同款大小飛機的2倍。

據《CNN》報導，奧托航空表示，子彈型飛機Celera 500L到目前為止已經進行31次成功的試飛，空氣動力學效率在2019年就得到了證明，並強調這是現在最省油、最具商業可行性的飛機。

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數據顯示，Celera 500L的燃油經濟性為每加侖（約3.78公升）18至25英里（約29公里至40公里），相比之下，類似的噴射機為每加侖2至3英里（約3.2至4.8公里） 。

同時，Celera 500L還有4500海浬（約8334公里）的航程，最高巡航速度為時速460英里（約740公里）以上，每小時營運成本約在328美元（約新台幣9626元）左右。

奧托航空表示，Celera 500L之所以能夠做到這些，就是最大化層流（流體的一種流動狀態，空氣也是流體）的表現，其機身達到了最佳的長寬比。機翼和尾部也相當符合層流形狀。

憑藉著空氣動力學打造的機身，Celera 500L所搭載的德製四衝程柴油引擎RED A03就不需要提供太多的動力來起飛和巡航。奧托航空指出，他們的目的就是在美國的任何城市與城市之間飛行，而不需要中途加油。

奧托航空目前已完成了首輪融資和成功試飛，但是他們仍然需要通過美國聯邦航空總署（FAA）的認證，並找到產線工廠的來接下首張訂單。

然而，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，航空業完全大受打擊。對此，奧托航空仍認為假如能夠發展飛機租賃，在當前的狀況下Celera 500L仍有其市場。

奧托航空說，個人或家族將能夠用和商用機票差不多的價格來租用Celera 500L，避免去擁擠的機場和其他旅客一起搭機，進而享受著私人飛機的便利性。同時，Celera 500L對於當天必須交貨的貨運來說也有不錯的表現，它可以從主要航線飛往區域機場，達到時間上的優勢。

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