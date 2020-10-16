武漢肺炎》疫情好轉 以色列宣布暫時解除封鎖令

9月間第2度實施封鎖令的以色列，如今疫情明顯好轉，政府再次宣布解除封鎖。（歐新社）

2020/10/17 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕以色列武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情病例明顯降低，政府決定暫時解除1個月的全國封鎖令，18日起各風景區也將對旅客重新開放，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）更稱這是一大成功。

綜合外媒報導，今年春季，以色列政府積極採取封鎖令，有效遏止疫情散播，然而在5月時解除封鎖令後，疫情再次失控，引來批評聲浪。

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以色列政府決定在9月18日起第2次祭出封鎖令，封鎖令實施前，疫情確診數最高來到單日確診9000例，實施後降低到約單日2000例，政府發現見效，宣布週日起解除封鎖。

解除封鎖令後，6歲以下的兒童幼兒園及托兒所開放上課，餐廳將可提供外送服務，海邊、自然保護區和國家公園也重新對遊客開放，更取消民眾外出只能於1公里以內的距離限制。

納坦雅胡說，這是一大成功，但必須要謹慎處理，否則2到3週後，若疫情再爆發，就會實施第3次封鎖令。而衛生部長埃德爾斯坦（Yuli Edelstein）則指出，要控制好疫情，仍有一段路要走。

根據今日《worldometers》的數據統計，以色列單日確診新增1019例，累計確診30萬1896例，死亡累積2141例。

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