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    武漢肺炎》以色列新禁令 示威不准離家1公里

    民眾抗議以色列議會通過限制示威範圍的禁令。（美聯社）

    民眾抗議以色列議會通過限制示威範圍的禁令。（美聯社）

    2020/09/30 20:54

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列議會於今（30）日批准1項法令，為了遏止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒擴散，將禁止民眾在距離住家1公里以外的地方進行示威活動，但這被批評是為了阻止近來要求總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下台的抗議活動。

    根據《路透》報導，以色列18日已施行疫情以來的第2次的全國封鎖，國會經過昨晚徹夜討論後，今天批准了進一步限制示威活動範圍的禁令。目前以色列每日約新增7000名武漢肺炎確診案例，累積確診數高達23萬4060例，1516例死亡。

    納坦雅胡表示，武漢肺炎感染率仍然居高不下，特別是在無法徹底遵守社交安全距離的極端正統猶太教派地區，他認為為期3週的封鎖措施可能要延長到1個月甚至更久。

    但過去幾週有許多示威者要求納坦雅胡下台，他們認為納坦雅胡處理疫情不當，並抗議政府貪腐導致人民生計困難。民調顯示，在疫情方面，只有4分之1的民眾對納坦雅胡有信心。對於示威者的指控，納坦雅胡表示，他認為他此次危機處理得不錯，而且他沒有任何政治理由去阻止抗議活動進行。針對3起相關的貪腐案件，納坦雅胡則表示他沒有任何不法行為。

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    以色列總理納坦雅胡。（路透資料照）

    以色列總理納坦雅胡。（路透資料照）

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