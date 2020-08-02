以色列昨晚破萬人包圍總理官邸 怒吼要總理下台

受貪腐醜聞、疫情控制不力、失業率飆高等影響，導致以色列人民怨高漲，近期在以色列各地爆發多起示威抗議要求總理納坦雅胡下台負責，昨天晚間更出現超過1萬人包圍位在耶路撒冷的總理官邸進行和平示威。（美聯社）

2020-08-02 22:44:18

〔即時新聞／綜合報導〕受貪腐醜聞、疫情控制不力、失業率飆高等影響，導致以色列民怨高漲，近期在以色列各地爆發多起示威抗議，要求總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下台負責，昨天（8月1日）晚間更出現超過1萬人包圍位在耶路撒冷的總理官邸進行和平示威，最終在以色列時間今天（8月2日）凌晨結束；事後納坦雅胡痛斥是「特定媒體煽動群眾」，導致各地出現示威活動。

綜合外媒報導，全球在今年初期所爆發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中，雖然以色列在早期迅速採取防疫措施，一度成功將病毒造成的影響降到最低，然而有許多民眾認為後續政府因經濟而過早鬆綁防疫措施，導致疫情捲土重來，目前以色列已累計有7萬2218人確診，526人死亡。

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經濟惡化、失業率飆升超過20%以上、貪腐醜聞再加上防疫不力，使以色列人對納坦雅胡的不滿情緒日漸增高，近日除了這起發生在耶路撒冷總理官邸的示威遊行外，第二大城特拉維夫（Tel Aviv）、各地城市的市中心都有出現示威人群，不過人數最多的仍是發生在耶路撒冷的示威活動，估計超過萬人上街抗議，是以色列自2011年來，針對納坦雅胡的抗議活動中，示威人數最多的一次。

在8月1日晚間，有超過萬名示威者包圍位在耶路撒冷的總理官邸，高舉以色列國旗、抗議標語並奏響各式樂器，抗議納坦雅胡與人民脫節，要求他下台負責，並稱他在接受涉嫌貪腐的調查時不應繼續擔任總理職務；雖然各地的示威活動大多和平，但也有極端分子出現脫序行為，最後以色列警方共逮捕20多人，而納坦雅胡也痛批這些示威者是左派份子跟無政府主義者，也痛斥特定媒體煽動人民「反政府」。

第二大城特拉維夫（Tel Aviv）、各地城市的市中心都有出現示威人群，不過人數最多的仍是發生在耶路撒冷的示威活動，估計超過萬人上街抗議，是以色列自2011年來，針對納坦雅胡的抗議活動中示威人數最多的一次。（美聯社）

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