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    武漢肺炎》以色列每天暴增4000起病例！ 將展開3週全國封鎖

    以色列的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度爆發，將於18日開始展開3週的全國封鎖。（法新社）

    以色列的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度爆發，將於18日開始展開3週的全國封鎖。（法新社）

    2020/09/14 10:07

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列面臨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情捲土重來的危機，每日確診人數達到4000例，因此將於18日開始展開3週的全國封鎖，此政策引起內閣正反意見兩極，有部長辭職抗議也有部長表態支持。

    《BBC》報導，以色列人口約達900萬，最近幾週單日確診病例有3000多起，但總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）13日在電視談話中透露，現在的單日確診已到了4000例左右。

    事實上，以色列於3月下旬至5月初就曾進行首次封鎖，這次的全國封鎖將比照辦理，亦即室內最多可同時有10個人，戶外則為20人。另外，除了超市和藥局，學校和購物中心都必須關閉，非政府機關的商務場所雖然可以保持開放，但不得接待顧客。至於一般民眾，活動範圍限制在住家500公尺以內，上班不在此限。

    尼坦雅胡坦承，封鎖將會破壞猶太人宗教節日的慶祝活動，這些節日通常都是全家人聚在一起的時刻，而且室內聚會的限制將嚴重影響猶太教堂的祈禱儀式。

    領導極端正統猶太教黨派的住房政策部長利茲曼（Yaakov Litzman），批評這些措施將會讓猶太人無法慶祝宗教節日，包括9月27日贖罪日，他不僅辭職以表抗議，還放話要率領政黨撤出執政聯盟。

    不過，另一個極端正統猶太教的領導者、內政部長德里（Aryeh Deri）則對政府的封鎖表態限制，因為不遵守這些規定等同於謀殺他人。尼坦雅胡在對內閣發表談話時，對利茲曼辭職一事感到遺憾，但他強調，在武漢肺炎的時代裡，以色列必須做出必要的決定。

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