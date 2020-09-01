以色列9月起擴大國民歸國免隔離名單 台灣入列

以色列衛生部擴大國民返國後毋須強制隔離14天的國家名單，自9月1日起，以色列人從台灣等9個疫情較輕的國家也能豁免隔離。圖為以色列歸國民眾。（法新社）

2020-09-01 17:40:36

〔中央社〕以色列衛生部擴大國民返國後毋須強制隔離14天的國家名單，自9月1日起，以色列人從台灣等9個武漢肺炎疫情較輕的國家返國，也能豁免隔離。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，另外8個國家為澳洲、烏拉圭、愛爾蘭、挪威、新加坡、葡萄牙、泰國，以及阿拉伯聯合大公國。

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美國和以色列代表昨天搭乘以色列商業航班，從特拉維夫（Tel Aviv）飛越沙烏地阿拉伯，直達阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi），創下航空史新紀錄。代表團將敲定以色列和阿聯的關係正常化協議。

以色列當局在飛機起飛前幾個小時，公布阿聯納入免隔離國家的消息。這項決定意味以色列代表團成員從阿聯返國之後，不需要接受隔離。

以色列之前已把20個國家地區納入「綠色」名單，國民從這些地方返回以色列後，毋須強制隔離14天。這份名單包括加拿大、奧地利、愛沙尼亞、義大利、保加利亞、英國、喬治亞、德國、丹麥、香港、匈牙利、約旦、希臘、拉脫維亞、立陶宛、紐西蘭、斯洛維尼亞、芬蘭、賽普勒斯和克羅埃西亞。

衛生部表示，現在起這份名單會每2週更新一次。衛生部並指出，當局也在研究重新開放以色列與埃及邊界的可能性。

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