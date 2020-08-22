武漢肺炎》5月鬆綁成防疫破口 以色列確診累計突破10萬人

以色列衛生當局21日通報新增確診1496例，累計確診人數達10萬0716例，809例死亡，圖中人物非當事人。（路透）

2020-08-22 11:46:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續在以色列蔓延，以色列當局5月決定鬆綁防疫政策，導致疫情出現破口，民眾又因不滿政府而上街遊行，陷入惡性循環，致使以色列21日通報新增確診1496例，累計確診人數突破10萬人。

據《路透》報導，以色列當局21日通報新增確診1496例，致使累計確診病例突破10萬大關，來到10萬716例，累計死亡數則是809例。以色列當局5月決定鬆綁防疫封鎖政策，因為當時每日確診病例已從幾百例降至較低的雙位數。

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不過，以色列解封後卻馬上迎來第2波疫情，隨著當局重新加強防疫封鎖，民眾沒辦法外出工作，儘管當局斟酌恢復了部分商業活動，但整體失業率仍然在21.5%附近徘迴，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）成為眾矢之的。

近幾週來，以色列民眾走上街頭，要求政府提供更多的紓困方案，解救民眾的經濟短缺，除此之外，以色列民眾也一併表達對政府貪腐傳聞的不滿，根據以色列民主機構8月5日民調顯示，僅有25%受調者肯定納坦雅胡的疫情應對處理。

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