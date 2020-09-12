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    營地遭燒毀 希臘離島難民示威遭驅離

    希臘摩利亞難民營的群眾今日示威，要求希臘政府讓他們離開列斯伏斯島，遭到警方以催淚瓦斯驅離。（法新社）

    希臘摩利亞難民營的群眾今日示威，要求希臘政府讓他們離開列斯伏斯島，遭到警方以催淚瓦斯驅離。（法新社）

    2020/09/12 23:32

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘列斯伏斯島（Lesbos）最大的難民營「摩利亞難民營」（Moria Camp）9日發生大火，造成1.2萬難民被迫撤離。許多人希望希臘政府讓他們離開列斯伏斯島前往歐洲其他國家，今（12）日展開示威抗議，遭到警方以催淚瓦斯驅離。

    根據《路透》報導，自從週三發生大火以來，許多難民的生活變得更加艱困，摩利亞難民營長期接收來自非洲、中東國家的難民、移民和尋求庇護者，而日前難民營傳出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，也引發外界對疫情擴散的擔憂，雅典和比雷埃夫斯醫院醫生工會主席帕格尼（Matina Pagoni）表示，「這些人整天都沒水喝，他們甚至沒辦法洗手。」

    列斯伏斯島難民希望希臘政府停止建造新的營地，把他們轉移到別的小島上，或讓他們前往歐洲其他國家，希臘當局則拒絕了這個要求。官員表示，他們將提供新的避難所與適當的衛生措施，藉此預防人道主義危機。目前在列斯伏斯島上已有35名武漢肺炎確診，希臘當局已承諾將在新的難民營地建立篩檢站，並為檢測出陽性的人提供隔離所。

    報導指出，對於移民措施，歐盟成員國卻始終存在分歧意見，今日許多難民在抗議中高舉標語，要求歐洲各國領袖聽取他們的想法，但當這些抗議的難民試圖往米蒂利尼港（Port of Mytilene）前進時，警方以催淚瓦斯驅離群眾，抗爭很快就結束，而這條路正因為要建造新的難民營地而封鎖。

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