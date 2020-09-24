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    武漢肺炎》以色列疫情回溫 納坦雅胡再祭全國封鎖令

    以色列總理納坦雅胡日前宣布將二度全國封鎖，但新措施將禁止民眾前往大型集會，引發批評。圖為以色列民眾。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡日前宣布將二度全國封鎖，但新措施將禁止民眾前往大型集會，引發批評。圖為以色列民眾。（法新社）

    2020/09/24 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）23日宣布，為了抗疫，週五（25日）起全國實施為期兩週的封鎖，預計新措施將更嚴格限制，禁止民眾前往大型集會。

    綜合外媒報導，以色列今年初有效快速採取封鎖令而獲得讚賞，然而為了促進經濟，以色列太快解除禁令，導致疫情再度升溫，造成民眾的不滿。

    納坦雅胡23日表示，自25日起再度實施為期兩週封鎖令，這也是第二次的封鎖，預計持續到下月10日。納坦雅胡說，希望新措施能消除之前沒規範到的漏洞。

    但早在上週，以色列已下達禁令，學校、購物中心、旅館及飯店都必須關閉，而這次的封鎖令將全面提升，包括避免民眾前往大型集會與示威。不過政策一出，也遭外界質疑這樣的禁令是「陰謀論」。

    原因在於，許多抗議者不滿納坦雅胡涉嫌貪汙，對疫情的禁令也反覆不定，造成每週都有抗議者聚集在納坦雅胡官邸外示威，呼籲他應該要辭職，甚至認為納坦雅胡想利用「健康」為由，打壓民眾的示威抗議。

    以色列民調23日也顯示，4月初高達57.5％的以色列人信任納坦雅胡政府對疫情的危機處理，但近期只剩27％的信任度，顯示愈來愈多民眾對政府的疫情措施表達不滿。

    根據《coronatracker》統計，截至今日以色列新增1642例確診數，而目前累積確診數20萬6332例，死亡人數達1335例。

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