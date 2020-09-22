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    武漢肺炎》秋冬疫情恐加速惡化 英國考慮發布半年封鎖令

    英國再次面臨武漢肺炎疫情惡化的危機，首相強森（見圖）可能會發布長達半年的鎖國令。（法新社）

    英國再次面臨武漢肺炎疫情惡化的危機，首相強森（見圖）可能會發布長達半年的鎖國令。（法新社）

    2020/09/22 20:25

    〔即時新聞／綜合報導〕英國再次面臨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情惡化的危機，近期單日確診人數近期急遽上升，昨天（21日）英國4個構成國的首席醫療官更發表聯合聲明，建議必須將英國全境的防疫警戒提高到最高級，以阻止疫情繼續擴散；英國首相強森在今天（22日）召開緊急內閣會議，據稱可能會發布長達半年的鎖國令。

    綜合外媒報導，英國目前已累計約39.8萬人確診，4萬1788人死亡，原先疫情趨緩，但在8月末出現反撲，從原先每日約千人確診，翻漲至如今每日3000至4000多人確診，疫情急速惡化；雖然英國政府一再祭出重罰，試圖落實防疫守則，但情況並未顯著改善，除了在某些情況下從海外返國的人士之外，很少英國人會遵守防疫守則，導致疫情擴散速度加快。

    對此，英國4大構成國「英格蘭、蘇格蘭、威爾士與北愛爾蘭」首席醫療官及中央政府的首席科學顧問，昨天發表聯合聲明指出，目前的疫情呈增長趨勢，警告當局若未繼續採取進一步的防疫措施，秋冬疫情恐怕會加速惡化，「到10月中將會出現每日5萬人確診，11月每日會有約200人死亡」；4位首席醫療官呼籲，全英國各地區都應該將防疫警戒升至最高的4級警戒。

    英國首相強森在今天（22日）召開緊急內閣會議，研討進一步的防疫對策，根據首相辦公室透露，新措施包括從9月24日起，所有的酒吧、餐廳以及其他用餐場所僅能營業到晚間10點，並建議人們盡量留在家裡遠端工作；據稱，強森有意發布長達半年的鎖國令，以遏止疫情擴散，消息一出也引起英國民眾搶奪物資，多處超市的貨架被搶購一空。

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