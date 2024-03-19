竹市府證實吳皇昇辭職 劉康彥：高虹安核心幕僚權力鬥爭結果

新竹市長高虹安上任1年多的人事動盪不安，已有6名一級主管離職，其中掌管發言體系的行政處長吳皇昇（右）已證實做到月底就會離職，而前發言人徐千晴（左）也在1月底離職，高虹安的人事異動，已造成府內人心浮動。（記者洪美秀攝）

2024/03/19 21:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安的市府團隊人事異動瀕繁，今天傳出行政處長吳皇昇將離職一事，市府晚間證實，高虹安考量吳一年來台中與新竹兩地奔波，已批准其辭呈。經統計，高虹安上任1年3個月陸續有5名府內一級主管離職，加上擔任高虹安發言人的徐千晴1月回民眾黨，已有6人離開市府。

市府晚間以發佈訊息指出，針對行政處長吳皇昇休假請辭一事，市府表示，尊重吳皇昇處長的個人生涯規劃，感謝他過去1年的付出，市長感念其1年來每日於台中及新竹兩地奔波，勉予同意其辭呈。

請繼續往下閱讀...

高虹安擔任市長後就爭議不斷，除有立委任內涉貪助理費的官司纏身，對內人事異動頻繁及多項市政決策都飽受爭議。

據統計，從高虹安前年12月25日上任以來，先是去年1月行政處長謝泊泓被爆婚外情請辭獲准，去年下半年起包含教育處長童鳳嬌8月無預警離職，前副市長蔡麗清、前文化局長錢康明也在9月初被離職，擔任市府發言人徐千晴今年2月也離開市府回民眾黨，若再加上行政處長吳皇昇做到月底，已是高虹安任內離職的第6人。

民進黨市議員劉康彥說，吳皇昇的離開，是高虹安核心幕僚之間權力鬥爭的結果，由「市長室秘書派」佔上風，而高虹安還要面對棘手的涉貪和論文官司，內憂外患不斷，凸顯高個人操守和領導能力都大有問題。

他也提到，市政穩定推動很重要，尤其行政處去年推動新竹通APP，預計今年要上線，他也建議高虹安後續的局處長要穩步推動，並要注重先前議會在專案報告時關注的資安、個資問題，與避免數位落差衝擊。

對吳皇昇即將離開市府，劉康彥認為，行政處是市府重要的大總管角色，行政處長更是重要的內務大臣，但從先前副處長被異動「先射箭再畫靶」，到現在處長又要離開，相信對公務員來說會更加浮動不安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法