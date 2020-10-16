人權議題再掀戰 維族痛批國際奧會官腔

2022年冬奧將在中國北京舉行，人權議題再度浮上檯面。（美聯社）

2020/10/16 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京即將在2022年舉辦冬季奧運會，不過中國政府積極打壓新疆維吾爾族人權惹議，世界維吾爾代表大會成員阿金（Zumretay Arkin）近期就向國際奧委會詢問關於維族人權議題，然而國際奧委會仍重申，該機構是舉辦「體育賽事」，不涉及任何立場。對此，阿金則表示回應令人失望。

據《美聯社》報導，阿金日前透過線上會議與國際奧委會委員薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch Jr.）進行意見交流，阿金詢問，「中國至少已經拘留100萬維族民眾，為什麼要在中國這種國家舉辦奧運會？」

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國際奧委會則再次強調，「該機構並非政治機構，也不在特定人權表達任何立場，因為國奧會僅是舉辦體育賽事」。國際奧委會向《美聯社》透露，國際奧委會在該國舉辦不代表認同其政治結構、人權等議題，況且國際奧委會也無權干涉或改變當地的法律或政治體系。

然而這樣的對談，讓阿金感到非常失望。此外，自由西藏學生會的特森（Dorjee Tseten）也表示，國際奧委會的設立宗旨本該是慶祝文化的多樣性，如今中國正在進行「種族滅絕」，而國際奧委會在中國舉辦等於間接認可中國的惡行。

阿金表示，目前世界維吾爾代表大會並未抵制2022年北京冬奧，但是日前也愈來愈多國家站出來表達立場，像英國就不排除杯葛2022北京冬奧，美國共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）等人也呼籲，應採取強而有力的政策，來捍衛人權。

國際奧委會也受到眾多國家的壓力，現行該組織第50條規則試圖維護奧運的政治中立性，但將允許運動員在比賽結束後可在採訪中發表個人意見，包括發表任何立場。

阿金說，有180萬至300萬維族在中國被關進集中營，更有證據顯示許多婦女被強迫墮胎或絕育，也有維人被轉移到強迫勞改營。她再次喊話，希望國際奧委會能再次與人權相關聯盟進行會談，阿金更稱，2008年國際相信奧運將中國的大門打開，抱持更開放的態度，不過如今「沒有人會相信奧運會帶來任何改變了」。

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