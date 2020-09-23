中國白皮書自曝其短 美議員：等於承認拘押800萬維族人

中國國務院上週發布白皮書，稱過去6年在新疆採取措施保障就業，年均培訓近130萬勞動者；對此，美國國會共和黨聯邦眾議員游賀（見圖）指出，中國政府的說法相當於承認有多達800萬維吾爾人遭到拘押。（法新社資料照）

2020/09/23 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院上週發布白皮書，稱過去6年在新疆採取措施促進就業，年均培訓近130萬勞動者；對此，美國國會共和黨聯邦眾議員游賀（Ted Yoho）指出，中國政府的說法相當於承認有多達800萬維吾爾人遭到拘押。

綜合媒體報導，中國國務院新聞辦17日發表《新疆的勞動就業保障》白皮書，報告指稱，「據統計，2014年至2019年，全疆年均培訓城鄉各類勞動者128.8萬人次」，參與「培訓」的人員絕大多數都取得職業資格、職業技能或專項職業能力證書，「實現穩定就業」。

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根據《美國之音》報導，針對中國「間接」自曝新疆「再教育營」的實際人數，美國共和黨籍眾議員游賀22日在眾議院一場聽證會表示，中國政府的說法相當於承認有多達800萬維吾爾人遭到拘押，「這個最新的承認證實，因為宗教、族裔、膚色、語言甚至是鬍子，中國可能將多達800萬無辜的人關進集中營，對他們進行洗腦、酷刑、強姦和強制節育」。

游賀還說，「如果這是北京的中共政權會公開承認的，想像一下幕後到底發生了什麼」。

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