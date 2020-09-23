為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國白皮書自曝其短 美議員：等於承認拘押800萬維族人

    中國國務院上週發布白皮書，稱過去6年在新疆採取措施保障就業，年均培訓近130萬勞動者；對此，美國國會共和黨聯邦眾議員游賀（見圖）指出，中國政府的說法相當於承認有多達800萬維吾爾人遭到拘押。（法新社資料照）

    中國國務院上週發布白皮書，稱過去6年在新疆採取措施保障就業，年均培訓近130萬勞動者；對此，美國國會共和黨聯邦眾議員游賀（見圖）指出，中國政府的說法相當於承認有多達800萬維吾爾人遭到拘押。（法新社資料照）

    2020/09/23 23:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院上週發布白皮書，稱過去6年在新疆採取措施促進就業，年均培訓近130萬勞動者；對此，美國國會共和黨聯邦眾議員游賀（Ted Yoho）指出，中國政府的說法相當於承認有多達800萬維吾爾人遭到拘押。

    綜合媒體報導，中國國務院新聞辦17日發表《新疆的勞動就業保障》白皮書，報告指稱，「據統計，2014年至2019年，全疆年均培訓城鄉各類勞動者128.8萬人次」，參與「培訓」的人員絕大多數都取得職業資格、職業技能或專項職業能力證書，「實現穩定就業」。

    根據《美國之音》報導，針對中國「間接」自曝新疆「再教育營」的實際人數，美國共和黨籍眾議員游賀22日在眾議院一場聽證會表示，中國政府的說法相當於承認有多達800萬維吾爾人遭到拘押，「這個最新的承認證實，因為宗教、族裔、膚色、語言甚至是鬍子，中國可能將多達800萬無辜的人關進集中營，對他們進行洗腦、酷刑、強姦和強制節育」。

    游賀還說，「如果這是北京的中共政權會公開承認的，想像一下幕後到底發生了什麼」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    聯合國大會》法國總統馬克宏轟新疆人權：要求國際派團前往調查
    2020/09/23 07:42

    聯合國大會》法國總統馬克宏轟新疆人權：要求國際派團前往調查
    反制迫害新疆維族人權 美眾院壓倒性通過《中國強迫勞動法》
    2020/09/23 06:44

    反制迫害新疆維族人權 美眾院壓倒性通過《中國強迫勞動法》

    原來常勝軍基金是…
    中國國務院參事談新疆、香港官腔硬拗 慘遭德媒主持人噴歪
    2020/09/22 21:52

    中國國務院參事談新疆、香港官腔硬拗 慘遭德媒主持人噴歪
    中國新疆白皮書 自曝130萬穆斯林「受訓」
    2020/09/19 05:30

    中國新疆白皮書 自曝130萬穆斯林「受訓」
    國際今日熱門
    尬！年度教師獎盃激似「陽具」 入圍者都要先摸一下…
    2020/09/23 00:02

    尬！年度教師獎盃激似「陽具」 入圍者都要先摸一下… 影片

    國安惡法逼得港人想逃 今年前7個月BNO護照簽發是往年4倍
    2020/09/23 00:21

    國安惡法逼得港人想逃 今年前7個月BNO護照簽發是往年4倍

    桃色陷阱！約炮妙齡女子 卻遭廁所埋伏男友大卸11塊
    2020/09/23 00:00

    桃色陷阱！約炮妙齡女子 卻遭廁所埋伏男友大卸11塊

    再亂丟垃圾啊！ 泰國家公園決定全部「寄還」遊客
    2020/09/22 23:37

    再亂丟垃圾啊！ 泰國家公園決定全部「寄還」遊客

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播