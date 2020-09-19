中國新疆白皮書 自曝130萬穆斯林「受訓」

圖為二○一九年五月間，南疆和田市一個據信是「再教育營」的戒備森嚴設施，沿著高牆建有制高的瞭望塔。 （法新社檔案照）

2020/09/19 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕面對國際社會質疑並批評維吾爾族穆斯林等少數族裔在新疆遭受的待遇，中國國務院新聞辦公室十七日發布「新疆的勞動就業保障」白皮書，企圖自圓其說。然而，該白皮書反而自曝集中營式的新疆「再教育營」實際人數的蛛絲馬跡。香港《南華早報》引述一名人在中國的匿名學者報導，書中內容乃北京首次「間接承認」在其「去極端化」計畫下，接受「職業訓練」的維族穆斯林等少數族裔人數，自二○一四至一九年，每年達一三○萬人！

該學者表示，若將中國於二○一四年開始實施去極端化措施的時間列入考慮，那一直到一九年，每年平均近一三○萬人接受新疆政府組織的「就業導向訓練和工作技能」培養的數字，與西方國家批評人士估計的再教育營人數「非常接近」。該學者還說，惟中國不認為這些訓練設施是集中營，反而試圖藉由該白皮書凸顯這是「職訓」，他們其實提供的是一種旨在改善新疆人民生計及減少貧困人口的「社會服務」。

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專研新疆現況的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）亦對英國《衛報》說，這一三○萬人的數字，讓外界一窺新疆透過針對農村過剩勞工實施集中化、軍事化訓練的強制勞動範圍，南疆佔了四十五萬一四○○人。他提到，南疆農村的貧戶是再教育營此一拘留行動最主要的目標。

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