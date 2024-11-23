發不出錢！中國上海國利拖欠薪資 工人群聚堵路當局急忙壓消息

中國上海「國利汽車真皮飾件公司」拖欠薪資，大量員工21日堵在上海閔行區滬松公路、中春路交界處。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

2024/11/23 13:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕景氣寒冬來襲！中國上海「國利汽車真皮飾件公司」傳出拖欠薪資，大量員工21日一大早堵在上海閔行區滬松公路、中春路交界處的公司總部門口討要薪水，造成現場車流回堵，中共當局已在網路上壓制相關消息和照片、影片。

中國微博消息顯示，國利職員在早上高峰車流量較大時，堵住滬松公路往上海市中心方向的路口，導致等著進城的上班車潮擠得水洩不通，警方隨即前來拉走堵路人員。

請繼續往下閱讀...

不過，相關文章原本還可以看到橫亙整條道路的人潮照片，目前全已消失無蹤，關鍵字「#上海國利員工塞路討薪#」更是只出現2篇文章，只有在社群平台「X」上還有照片、影片流傳。

相關影片請見︰

上班車潮遭堵住。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法