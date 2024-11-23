發不出錢！中國上海國利拖欠薪資 工人群聚堵路當局急忙壓消息
中國上海「國利汽車真皮飾件公司」拖欠薪資，大量員工21日堵在上海閔行區滬松公路、中春路交界處。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕景氣寒冬來襲！中國上海「國利汽車真皮飾件公司」傳出拖欠薪資，大量員工21日一大早堵在上海閔行區滬松公路、中春路交界處的公司總部門口討要薪水，造成現場車流回堵，中共當局已在網路上壓制相關消息和照片、影片。
中國微博消息顯示，國利職員在早上高峰車流量較大時，堵住滬松公路往上海市中心方向的路口，導致等著進城的上班車潮擠得水洩不通，警方隨即前來拉走堵路人員。
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不過，相關文章原本還可以看到橫亙整條道路的人潮照片，目前全已消失無蹤，關鍵字「#上海國利員工塞路討薪#」更是只出現2篇文章，只有在社群平台「X」上還有照片、影片流傳。
相關影片請見︰
11月21日，上海七宝。因长期拖欠工资，逼迫工人辞职。国利公司的工人们走上沪淞公路堵路维权。— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） November 21, 2024
之后警察开始对部分堵路工人进行驱散和抓捕。 pic.twitter.com/LyNyVaHTQo
上班車潮遭堵住。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）