撕破臉！菲國副總統稱「若我被暗殺」將派人幹掉總統小馬可仕

菲律賓總統小馬可仕（右二）及副總統薩拉．杜特蒂（左二）在2022年搭檔參選，如今卻分道揚鑣。（美聯社資料照）

2024/11/23 16:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）23日語出驚人表示，她已交代一名殺手，如果她本人被暗殺，就去追殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）等政治對手，菲國總統府衛隊已「立即採取適當行動」，保護小馬可仕的人身安全。

《路透》報導，菲國兩個最有權勢的政治家族之間的裂痕不斷擴大，薩拉在記者會上表示，她曾與一名殺手談過，指示對方一旦她被刺殺，就去殺死小馬可仕、第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos）和菲國眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）。

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薩拉強調：「這不是開玩笑。 我說，在幹掉他們之前不要停下來，他答應了。」

薩拉是在回應一位敦促她保持安全的網路評論者，此人指目前與幕僚長在國會眾議院的薩拉正「身處敵方領土」。議長羅慕德斯是小馬可仕表弟，薩拉聲稱羅慕德斯視她為政途障礙，想將她鏟除。

菲國總統府通訊辦公室（PCO）回應道，針對副總統雇人刺殺總統的明確言論，總統府文官長已指示總統府衛隊採取「立即性的適當行動，「任何對總統生命的威脅都不容輕忽，尤其是當這種威脅是在公開場合明確發表」。

薩拉是菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）之女，與父親一樣發言及作風強悍。她10月間曾揚言，如果馬可仕家族繼續對她進行政治鬥爭，她將把老馬可仕的遺體從墓中挖出丟到南海。

據了解，馬可仕與杜特蒂兩家族原本關係良好，小馬可仕與薩拉甚至於2022年搭擋競選總統和副總統，但兩家在選後迅速交惡。觀察家認為，兩家對美中的政治立場不同，以及政治利益分配不符預期，是撕破臉的主因。

菲國正為明年5月的期中選舉做準備，這被視為小馬可仕民望的試金石，也是他在2028年6年總統任期結束之前鞏固權力，並培養繼任者的機會。

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