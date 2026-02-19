為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    尬！中國跳舞機器人「下不了台」畫面曝 網酸：高級遙控玩具

    2026/02/19 10:43 即時新聞／綜合報導
    網傳影片顯示，中國人形機器人結束表演後，竟無法走下台階，最後由手持遙控器的工作人員吃力抱下舞台。（圖擷自福爾摩沙向日葵臉書）

    網傳影片顯示，中國人形機器人結束表演後，竟無法走下台階，最後由手持遙控器的工作人員吃力抱下舞台。（圖擷自福爾摩沙向日葵臉書）

    2026年央視馬年春晚，中國多家人形機器人同時登場亮相，大秀空翻、跳舞等娛樂噱頭，一時間不少人覺得中國的人形機器人已經獨步全球。然而近日社群媒體流傳的一部影片顯示，中國人形機器人表演完畢後，竟無法獨立走下台階，最後由手持遙控器的工作人員吃力抱下舞台，讓網友笑稱是「高級遙控玩具」。

    綜合媒體報導，繼2025年人形機器人首次登上中國春晚後，2026年進一步擴大陣容，多家中國國產機器人企業集體亮相，包括宇樹科技、松延動力、銀河通用和魔法原子4家機器人公司。但業界人士透露，觀眾看到的是精心排練的「演示片段」與「資本路演」，且需要人工在後台發出指令，機器人並未如人類般「思考」或「即興發揮」，只是在舞台上可靠地重現動作，形同木偶。

    臉書粉專「福爾摩沙向日葵」18日發布一部影片顯示，總部位於南京的中國龍蟠科技集團日前舉行2026新春年會，2個人形機器人結束表演後走向舞台邊欲步下階梯，卻腳步踉蹌差點摔倒，2名手持遙控器的工作人員連忙走來，先是操控機器人蹲下，接著再吃力將其抱下舞台。

    「福爾摩沙向日葵」在貼文表示，「聽說今天（18日）很多人在討論，對岸很會跳舞的機器人。結果連自己下樓梯都不行」，直言是「面子工程」。

    網友見狀紛紛留言稱，「遙控器不是在手上嗎」、「台上十分鐘，就只有十分鐘」、「只能設定會跳舞的機器人」。也有網友分析，影片可以看出中國人形機器人並非AI，而是多年前就能做到的技術，動作都是預設好的，且必須一對一拿著遙控器操作，「明明就是遙控玩具，說得像是飛天遁地」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播