尬！中國跳舞機器人「下不了台」畫面曝 網酸：高級遙控玩具

網傳影片顯示，中國人形機器人結束表演後，竟無法走下台階，最後由手持遙控器的工作人員吃力抱下舞台。（圖擷自福爾摩沙向日葵臉書）

2026年央視馬年春晚，中國多家人形機器人同時登場亮相，大秀空翻、跳舞等娛樂噱頭，一時間不少人覺得中國的人形機器人已經獨步全球。然而近日社群媒體流傳的一部影片顯示，中國人形機器人表演完畢後，竟無法獨立走下台階，最後由手持遙控器的工作人員吃力抱下舞台，讓網友笑稱是「高級遙控玩具」。

綜合媒體報導，繼2025年人形機器人首次登上中國春晚後，2026年進一步擴大陣容，多家中國國產機器人企業集體亮相，包括宇樹科技、松延動力、銀河通用和魔法原子4家機器人公司。但業界人士透露，觀眾看到的是精心排練的「演示片段」與「資本路演」，且需要人工在後台發出指令，機器人並未如人類般「思考」或「即興發揮」，只是在舞台上可靠地重現動作，形同木偶。

臉書粉專「福爾摩沙向日葵」18日發布一部影片顯示，總部位於南京的中國龍蟠科技集團日前舉行2026新春年會，2個人形機器人結束表演後走向舞台邊欲步下階梯，卻腳步踉蹌差點摔倒，2名手持遙控器的工作人員連忙走來，先是操控機器人蹲下，接著再吃力將其抱下舞台。

「福爾摩沙向日葵」在貼文表示，「聽說今天（18日）很多人在討論，對岸很會跳舞的機器人。結果連自己下樓梯都不行」，直言是「面子工程」。

網友見狀紛紛留言稱，「遙控器不是在手上嗎」、「台上十分鐘，就只有十分鐘」、「只能設定會跳舞的機器人」。也有網友分析，影片可以看出中國人形機器人並非AI，而是多年前就能做到的技術，動作都是預設好的，且必須一對一拿著遙控器操作，「明明就是遙控玩具，說得像是飛天遁地」。

