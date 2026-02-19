為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國45年來最致命雪崩事故！加州大雪崩吞沒滑雪團釀9死6傷

    2026/02/19 10:15 即時新聞／綜合報導
    美國加州內華達山脈卡斯爾峰雪崩造成9死6傷，是美國45年來最致命雪崩事故。（法新社）

    美國加州內華達山脈卡斯爾峰（Castle Peak），於當地時間17日中午發生雪崩，當時有15名滑雪客被波及，造成9死6傷，是美國45年來最致命雪崩事故。

    綜合外媒報導，當地時間17日上午，一場巨大暴風雪襲擊美國西岸，當天早上6點49分，內華達山脈雪崩中心發布了雪崩預警，不過當時北加州內華達山脈卡斯爾峰一支由4名滑雪嚮導與11名滑雪客組成共15人團隊，正在進行野外滑雪之旅，結果在上午11點30分左右發生大雪崩，將野外滑雪團吞沒。

    這起意外已造成8人不幸罹難，1人失蹤推定已身亡，這9名罹難者包含7女和2男，年齡介於30歲至55歲之間。另外6人在雪崩發生6小時後獲救；當地警長稱，由於山區天候條件極為惡劣，救援人員目前還無法將罹難者遺體移下山。

    這起雪崩意外是自1981年以來，在美國發生的最致命的雪崩，當年華盛頓州發生雪崩，造成11名登山者死亡。警長表示，將對這支滑雪團無視惡劣天氣預報，仍決定出行一事展開調查。

