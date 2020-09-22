中國國務院參事談新疆、香港官腔硬拗 慘遭德媒主持人噴歪

中國國務院參事王輝耀（見圖）22日接受「德國之聲」節目採訪，被問及「港版國安法」與「新疆維吾爾集中營」時，回應皆閃爍其詞，與中國官腔口徑一致，慘遭主持人賽巴斯坦痛電。（彭博資料照）

2020/09/22 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院參事王輝耀22日接受「德國之聲」節目採訪，被問到「新疆維吾爾集中營」時，辯稱指「根據中國的白皮書，新疆教育學校的人都畢業了」，而被問及「港版國安法」時，則硬掰說「大約有300萬香港人支持國安法」，回應皆閃爍其詞，與中國官方口徑一致，慘遭主持人賽巴斯坦（Tim Sebastian）痛電。

根據《德國之聲》報導，王輝耀接受「衝突地帶」（Conflict Zone）視訊專訪，他表示，「西方國家對中國要多點包容，如果中國表現得好的話，就像鄧小平說的，不管黑貓、白貓，能捉到老鼠就是好貓，中國對世界GDP成長貢獻3分之1，中國也從未征服任何洲或是國家，派遣部隊到其他國家，或是戰鬥......」。

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賽巴斯坦質問，「王（輝耀）博士，你說要對中國多點包容，容忍什麼？容忍把100萬維吾爾族人關到再教育營，容忍對基督徒的檢控，這是你要外界包容的嗎？」

王輝耀結巴回答說，「我認為你的詮釋有誤，我是說包容中國不同的發展模式，不同的道路和系統，有人說中國沒有改變，中國是不能被......世界需要多元性，我們不能只是變成一種......」，賽巴斯坦喝斥說「這是壓迫！我們不是在談融合或分化，世界各國是在抱怨你們的人權紀錄，在新疆關押數百萬維吾爾人，這才是他們抱怨的，這些是壓迫」。

王輝耀續稱，「根據我了解，這些沒有實證，也沒有可靠的數據」；賽巴斯坦指出「中國有數據啊！全球都報導了，背後是中國政府的指示，雇用員工負責這些關押營，白紙黑字都已經公布了，你不讀西方的報導」。

王輝耀硬拗說，「中國政府出版了白皮書，裡面說這些在教育學校的人都畢業了，要避免5到10年前新疆受恐怖主義影響，成百上千人因此喪生」。

當被問到中國在香港強行實施「港版國安法」時，王輝耀聲稱，有近300萬香港人支持國安法，是各界不該忽視的事實，「就讓時間來證明，讓市場來證明，讓人們最終的接受度來證明，這個法現在才通過2、3個月，應該長遠來看長期的影響」。

賽巴斯坦指出，「我們已經看見啦，可以預見長期的效果，像我指出的許多民主派人士被關押，還不只這樣，港警搜查蘋果日報辦公室，這個少數北京沒有控制的媒體，創辦人黎智英與其他8人被捕，雖然他之後被保釋，但是傷害已經造成，自由被徹底摧毀，基本法也是，用你們的國安法強壓在這些之上，我們可以看到情勢如何發展，港人不喜歡這種情況，如果你認為其他國家會袖手旁觀，只在乎市場表現，你們打錯算盤了不是嗎？因為其他國家的態度不是你所想像，對中國形象造成很大的傷害」。

王輝耀支吾表示，「這件事一定沒有完美的解決方案，我認為要優先維持法紀，還有國家安全，畢竟，在香港沒有造成太大的傷亡，或是有人喪命，即便在一年的抗爭和暴力事件之後，政府處理得還算是含蓄，美國的抗爭就有很多的傷亡了，所以我們真的應該要了解，一國兩制是新的制度，沒有前例可循，像摸著石頭過河，就如鄧小平說的，我們必須要補制度中的不足，我認為要讓香港先恢復秩序」。

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