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    新疆再教育營翻版 路透：中國對西藏擴大「勞工培訓」計畫

    據《路透》披露，中國正迫使越來越多的藏人離開農村，進入軍事化管理的「培訓中心」，從事低報酬的勞力工作，模式與新疆「再教育營」如出一轍。（路透）

    據《路透》披露，中國正迫使越來越多的藏人離開農村，進入軍事化管理的「培訓中心」，從事低報酬的勞力工作，模式與新疆「再教育營」如出一轍。（路透）

    2020/09/22 15:12

    〔即時新聞／綜合報導〕中國踐踏少數民族人權的案例再添一樁，據《路透》披露，中國正迫使越來越多的藏人離開農村，進入最近新建成、軍事化管理的「培訓中心」，從事低報酬的勞力工作，模式與新疆「再教育營」如出一轍，以改善貧窮為由，對大規模的人實行強制勞動。

    根據《路透》報導，記者審視1百多篇中國官方媒體報導、西藏當局公布的政策文件，以及2016至2020年間發出採購案，得知中國正從西藏轉移大量農村勞力至其他地區，並設置政策的達標額度，顯示中國持續擴大為國內產業找尋生產勞動力的計畫。

    報導表示，根據西藏自治區政府發布的消息，今年前7個月，已經有超過50萬人接受了培訓計畫，占西藏總人口的15％，其中有5萬人在西藏地區工作，並且有數千人被送至中國其他地區，這些人通常從事紡織、建築和農業的低報酬工作。

    研究西藏和新疆問題，獨立研究員曾茲（Adrian Zenz）在華府智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）上週發布的一份報告中詳述了這個調查結果，他表示「這是自1966年至1976年的文化大革命以來，對傳統藏人生計的最強烈、最明確和最有針對性的襲擊」。

    中國外交部則在給《路透》的一份聲明中堅決否認有強制勞動的情況，並稱這些藏人工人是自願的，且有得到適當的報酬。

    將農村剩餘的勞動力轉移到工業，是中國推動經濟增長和減少貧困計畫的一部份，而在新疆和西藏，因為擁有大批少數民族和歷史問題，中國政府非常強調「思想訓練」，加上政府額度和軍事化管理，說明了轉移過程具有脅迫性。

    1950年中國解放軍攻入西藏後，西藏一直是中國最對外限制最嚴格的地區之一，外國記者無法進入，因此《路透》難以到當地訪查藏族工人的實際情況。

    根據政府文件，中國持續派遣官員到西藏鄉下收集勞動力的相關資料，並展開一系列的官方宣傳活動，提倡「愛黨」、「反分裂」思想，推動這類政策的正是時任西藏自治區黨委書記的陳全國，他於2016調至新疆，被外界認為是新疆「再教育營」的元兇。

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