為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日媒提問「梵蒂岡與台灣外交關係」 汪文斌一聽秒爆氣

    中國外交部今天的例行記者會上，日媒記者提問梵蒂岡與台灣的邦交關係，沒想到發言人汪文斌（見圖）沒有馬上回答問題，反而不滿地說，「請你以後用『中國台灣地區』來稱呼台灣」。（法新社）

    中國外交部今天的例行記者會上，日媒記者提問梵蒂岡與台灣的邦交關係，沒想到發言人汪文斌（見圖）沒有馬上回答問題，反而不滿地說，「請你以後用『中國台灣地區』來稱呼台灣」。（法新社）

    2020/09/22 18:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國玻璃心又碎了！中國外交部今天（22日）的例行記者會上，有日媒記者提問梵蒂岡與台灣的邦交關係，沒想到發言人汪文斌沒有馬上回答問題，反而不滿地說，「請你以後用『中國台灣地區』來稱呼台灣」。

    中國外交部今天下午舉行例行記者會，一名日媒記者提問，有消息指中國和梵蒂岡將延長主教任命臨時性協議，這將對兩國關係帶來何種意義？該記者還在提問中提及，「目前梵蒂岡跟台灣有『外交關係』，這個延長協議對於中方跟梵蒂岡的未來建交有什麼樣的作用？」

    汪文斌聽聞後沒有馬上回答問題，反而先對糾正對方的用詞，他不滿指出，「首先我要告訴你一點，台灣是中國領土不可分割的一部分，所以，請你以後用『中國台灣地區』來稱呼台灣。」

    汪文斌糾正完才回答對方問題，他說，中梵關於主教任命臨時性協議簽署近兩年來，在雙方的共同努力下，協議得到了順利的實施，中國天主教事業健康發展，「雙方將繼續保持密切的溝通和磋商，持續推動改善關係進程。」

    汪文斌說，中梵之間保持着良好的溝通，中方對推進中梵關係是真誠和積極的，對雙方開展交往是開放和歡迎的。

    事實上，這不是中國外交部發言人第一次聽到「台灣」而動怒，本月4日，日媒《共同社》記者在中國外交部例行記者會上提問「台灣總統蔡英文」，發言人華春瑩一聽不滿地說，「今後提到蔡英文的時候，請不要稱其為台灣『總統』」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    菅義偉盼與蔡總統通話 中國氣噗噗：絕對不會發生！
    2020/09/19 22:42

    菅義偉盼與蔡總統通話 中國氣噗噗：絕對不會發生！
    共軍數據庫監控台灣政要名單曝光 中國外交部回應了
    2020/09/16 22:00

    共軍數據庫監控台灣政要名單曝光 中國外交部回應了

    千元入主龍頭股 富蘭克林坦伯頓科技基金
    美國駐中大使將辭職？ 中國外交部低調回應了
    2020/09/14 19:36

    美國駐中大使將辭職？ 中國外交部低調回應了
    日媒提問「台灣總統蔡英文」 華春瑩一聽秒崩潰
    2020/09/04 00:22

    日媒提問「台灣總統蔡英文」 華春瑩一聽秒崩潰
    中國、香港加強限制言論 改駐台灣外國記者大增
    2020/08/29 07:22

    中國、香港加強限制言論 改駐台灣外國記者大增
    長年「美台合作」戳痛點！中方跳腳：是阻撓統一黑歷史
    2020/08/25 00:13

    長年「美台合作」戳痛點！中方跳腳：是阻撓統一黑歷史
    國際今日熱門
    東京申奧醜聞再爆新事證 涉嫌花1000萬透過白手套買票
    2020/09/21 20:23

    東京申奧醜聞再爆新事證 涉嫌花1000萬透過白手套買票

    抗爭不息！ 明斯克再現超過10萬人上街抗議 266人遭逮捕
    2020/09/21 19:53

    抗爭不息！ 明斯克再現超過10萬人上街抗議 266人遭逮捕

    器官移植好難等 俄專家：器官培育技術未來5至10年問世
    2020/09/21 19:36

    器官移植好難等 俄專家：器官培育技術未來5至10年問世

    河野太郎開意見箱改革弊習 不到一天就灌爆
    2020/09/21 18:48

    河野太郎開意見箱改革弊習 不到一天就灌爆

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播