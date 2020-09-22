日媒提問「梵蒂岡與台灣外交關係」 汪文斌一聽秒爆氣

中國外交部今天的例行記者會上，日媒記者提問梵蒂岡與台灣的邦交關係，沒想到發言人汪文斌（見圖）沒有馬上回答問題，反而不滿地說，「請你以後用『中國台灣地區』來稱呼台灣」。（法新社）

2020/09/22 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國玻璃心又碎了！中國外交部今天（22日）的例行記者會上，有日媒記者提問梵蒂岡與台灣的邦交關係，沒想到發言人汪文斌沒有馬上回答問題，反而不滿地說，「請你以後用『中國台灣地區』來稱呼台灣」。

中國外交部今天下午舉行例行記者會，一名日媒記者提問，有消息指中國和梵蒂岡將延長主教任命臨時性協議，這將對兩國關係帶來何種意義？該記者還在提問中提及，「目前梵蒂岡跟台灣有『外交關係』，這個延長協議對於中方跟梵蒂岡的未來建交有什麼樣的作用？」

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汪文斌聽聞後沒有馬上回答問題，反而先對糾正對方的用詞，他不滿指出，「首先我要告訴你一點，台灣是中國領土不可分割的一部分，所以，請你以後用『中國台灣地區』來稱呼台灣。」

汪文斌糾正完才回答對方問題，他說，中梵關於主教任命臨時性協議簽署近兩年來，在雙方的共同努力下，協議得到了順利的實施，中國天主教事業健康發展，「雙方將繼續保持密切的溝通和磋商，持續推動改善關係進程。」

汪文斌說，中梵之間保持着良好的溝通，中方對推進中梵關係是真誠和積極的，對雙方開展交往是開放和歡迎的。

事實上，這不是中國外交部發言人第一次聽到「台灣」而動怒，本月4日，日媒《共同社》記者在中國外交部例行記者會上提問「台灣總統蔡英文」，發言人華春瑩一聽不滿地說，「今後提到蔡英文的時候，請不要稱其為台灣『總統』」。

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