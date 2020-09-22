港府限聚令延至中共國慶日 周庭：時間算得還真剛好

周庭表示，港府宣佈限聚令延長7天至10月1日，令她想起幾個月前，港府也延長限聚令至7月2日午夜。圖為港府今年以防疫為由頒布限聚令，反對民陣舉辦每年7月1日的七一遊行，但港人在港版國安法當前，仍自發上街抗爭。（法新社）

2020/09/22 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕為防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散，香港宣布將24日午夜到期的1.5公尺社交距離限制措施，延長7天至10月1日，恰好是中國國慶日。對此，周庭暗諷，「時間真是算得剛剛好」。

周庭今日在臉書發文表示，港府宣佈限聚令延長7天至10月1日，令她想起幾個月前，港府也延長限聚令至7月2日午夜。

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7月1日為香港主權移交日，自香港回歸以來，每年的7月1日，港人都會發起遊行上街表達訴求。港府今年以防疫為由，頒布限聚令，反對民陣舉辦七一遊行。

貼文一出，香港網友紛紛反諷直言，「限聚令還真好用」、「放心，10月1日不會有人慶祝」、「港共根本一開始就是打算永續限聚令」、「放心，藍絲慶祝10·1一定不受影響」、「全部日子都驚有事」、「可以避得幾時？」、「政治算計」。

另外，港府今年5月也將限聚令的生效期限延至6月4日，恰好是六四天安門事件紀念日，意味著每年在香港維園（維多利亞公園）所舉行的六四紀念活動，面臨31年來的首度停辦，香港民間出現聲浪指出港府有「政治考量」。當時，香港特首林鄭月娥多次否認有「政治考慮」，並稱政令都是基於防疫評估。

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